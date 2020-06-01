Chelsea'den ilginç öneri! Resmen başvurdular
İngiltere Premier Lig'de sezonun yeniden başlamasına günler kala Chelsea'den lig yönetimine ilginç bir öneri geldi. Londra ekibi, maçlarda oyuncu değişikliği sayısının 9'a yükseltilmesi için Premier Lig yönetimine başvuruda bulundu.
Premier Lig ekiplerinden Chelsea, corona virüsü arası sonrası yeniden başlayacak olan Premier Lig'de oyuncu değişikliği sayısının 9'a yükseltilmesini istiyor.
Londra ekibinin bu konuyla ilgili Premier Lig yönetimine resmi başvuruda bulunduğu öğrenildi.
Daily Mail'in haberine göre Premier Lig yönetimi, 11 Haziran'da yapılacak toplantıda Chelsea'nin bu teklifini masaya yatıracak.
- 01.06.2020
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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