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01 Haziran 2020, Pazartesi
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'den ilginç öneri! Resmen başvurdular

Chelsea'den ilginç öneri! Resmen başvurdular

İngiltere 'de sezonun yeniden başlamasına günler kala 'den lig yönetimine ilginç bir öneri geldi. ekibi, maçlarda oyuncu değişikliği sayısının 9'a yükseltilmesi için Premier Lig yönetimine başvuruda bulundu.

ekiplerinden , corona virüsü arası sonrası yeniden başlayacak olan Premier Lig'de oyuncu değişikliği sayısının 9'a yükseltilmesini istiyor.

ekibinin bu konuyla ilgili Premier Lig yönetimine resmi başvuruda bulunduğu öğrenildi.

'in haberine göre Premier Lig yönetimi, 11 Haziran'da yapılacak toplantıda Chelsea'nin bu teklifini masaya yatıracak.

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  1. 01.06.2020
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