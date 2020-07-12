Wolverhampton 3-0 Everton | MAÇ SONUCU
İngiltere Premier Lig'in 35. haftasında Wolverhampton, evinde Everton'ı 3-0 mağlup etti ve Avrupa Kupaları yolunda önemli bir 3 puan elde etti.
Premier Lig'in 35. haftasında bu sezonun flaş ekiplerinden Wolverhampton sahasında Everton'ı 3-0 mağlup ederek ligde 6. sıraya yükseldi.
Molineux Stadı'ndaki karşılaşma gol perdesini 45. dakikada penaltıdan Jimenez açtı. İkinci yarının hemen başında 46'da Dendoncker farkı 2'ye çıkardı. Oyuna sonradan dahil olan Diogo Jota, 74'te şık bir gole imza atarak skoru belirledi: 3-0.
Bu sonuçla Wolves puanını 55'e yükselterek 6. sıraya çıktı. Ancelotti ile kötü bir sezon geçiren Everton ise 45 puanda kaldı.
- 12.07.2020
- Güncelleme: 12.07.2020 16:14
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