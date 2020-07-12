Bournemouth-Leicester City maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç
12 Temmuz 2020, Pazar
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- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Bournemouth-Leicester City maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

'in 35. haftasında , evinde 'i ağırlıyor. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Bournemouth-Leicester City maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'de heyecan devam ediyor. 35. hafta mücadelesinde Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği , deplasmanda ile karşılaşacak. Maç öncesi Bournemouth'ta Charlie Daniels, Simon Francis ve Chris Mepham'in sakatlıkları bulunuyor. Bu maçta forma giyemeyecekler. Leicester City'de ise Daniel Amartey, Ricardo Pereira, Ben Chilwell ve James Maddison oynayamayacak.

BOURNEMOUTH-LEİCESTER CİTY MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Bournemouth-Leicester City maçı 21:00'da S Sport'tan canlı yayınlanacak.

  1. 12.07.2020
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