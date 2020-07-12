Bournemouth-Leicester City maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
İngiltere Premier Lig'in 35. haftasında Bournemouth, evinde Leicester City'i ağırlıyor. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Bournemouth-Leicester City maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 35. hafta mücadelesinde Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City, deplasmanda Bournemouth ile karşılaşacak. Maç öncesi Bournemouth'ta Charlie Daniels, Simon Francis ve Chris Mepham'in sakatlıkları bulunuyor. Bu maçta forma giyemeyecekler. Leicester City'de ise Daniel Amartey, Ricardo Pereira, Ben Chilwell ve James Maddison oynayamayacak.
BOURNEMOUTH-LEİCESTER CİTY MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Bournemouth-Leicester City maçı 21:00'da S Sport'tan canlı yayınlanacak.
- 12.07.2020
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Bournemouth-Leicester City maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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