Arteta böyle açıkladı! "Sözleşmesinin uzatılmasını istiyorum" - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç
12 Temmuz 2020, Pazar
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Arteta böyle açıkladı! "Sözleşmesinin uzatılmasını istiyorum"

Arteta böyle açıkladı! "Sözleşmesinin uzatılmasını istiyorum"

Bir süre önce 'nin de transfer gündeminde gelen Alman stoper 'nin geleceği netleşiyor. ile olan sözleşmesi gelecek yıl bitecek tecrübeli oyuncu için menajer flaş bir açıklama yaptı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

ekiplerinden 'de forma giyen , menajer Unai Emery döneminde çok fazla şans bulamadığı için takımla ipleri koparma noktasına gelmişti. Oyuncuyla ilgilenen takımlar arasında 'nin de olduğu iddia ediliyordu.

İspanyol çalıştırıcı ile form grafiği yükselişe geçen başarılı futbolcu, son 12 maçın 11'inde ilk 11'de sahaya çıktı. Sözleşmesi gelecek yıl bittiği hatırlatılan Alman yıldız için hocası Arteta'dan dikkat çeken bir çıkış geldi.

Mustafi'nin mukavelesinin yenilenmesini istediğini dile getiren Arteta, basın toplantısında şu ifadeleri kullandı:

Bu tabii ki kulüple onun birlikte halledeceği bir mesele ancak Mustafi benim düşüncemi biliyor. Ondan çok memnunum. Oynadığı zaman, bizim inşa etmeye çalıştığımız sisteme nasıl katkı verdiğini açıkça görebiliyoruz. 3 günde ya da 4 günde bir oynadığında üst seviyesinden taviz vermiyor. Daima istikrarlı bir oyuncu.

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  1. 12.07.2020
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