Arteta böyle açıkladı! "Sözleşmesinin uzatılmasını istiyorum"

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'de forma giyen Shkodran Mustafi, menajer Unai Emery döneminde çok fazla şans bulamadığı için takımla ipleri koparma noktasına gelmişti. Oyuncuyla ilgilenen takımlar arasında Fenerbahçe'nin de olduğu iddia ediliyordu.

İspanyol çalıştırıcı Mikel Arteta ile form grafiği yükselişe geçen başarılı futbolcu, son 12 maçın 11'inde ilk 11'de sahaya çıktı. Sözleşmesi gelecek yıl bittiği hatırlatılan Alman yıldız için hocası Arteta'dan dikkat çeken bir çıkış geldi.

Mustafi'nin mukavelesinin yenilenmesini istediğini dile getiren Arteta, basın toplantısında şu ifadeleri kullandı:

Bu tabii ki kulüple onun birlikte halledeceği bir mesele ancak Mustafi benim düşüncemi biliyor. Ondan çok memnunum. Oynadığı zaman, bizim inşa etmeye çalıştığımız sisteme nasıl katkı verdiğini açıkça görebiliyoruz. 3 günde ya da 4 günde bir oynadığında üst seviyesinden taviz vermiyor. Daima istikrarlı bir oyuncu.