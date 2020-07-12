Arteta böyle açıkladı! "Sözleşmesinin uzatılmasını istiyorum"
Bir süre önce Fenerbahçe'nin de transfer gündeminde gelen Alman stoper Shkodran Mustafi'nin geleceği netleşiyor. Arsenal ile olan sözleşmesi gelecek yıl bitecek tecrübeli oyuncu için menajer Mikel Arteta flaş bir açıklama yaptı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'de forma giyen Shkodran Mustafi, menajer Unai Emery döneminde çok fazla şans bulamadığı için takımla ipleri koparma noktasına gelmişti. Oyuncuyla ilgilenen takımlar arasında Fenerbahçe'nin de olduğu iddia ediliyordu.
İspanyol çalıştırıcı Mikel Arteta ile form grafiği yükselişe geçen başarılı futbolcu, son 12 maçın 11'inde ilk 11'de sahaya çıktı. Sözleşmesi gelecek yıl bittiği hatırlatılan Alman yıldız için hocası Arteta'dan dikkat çeken bir çıkış geldi.
Mustafi'nin mukavelesinin yenilenmesini istediğini dile getiren Arteta, basın toplantısında şu ifadeleri kullandı:
Bu tabii ki kulüple onun birlikte halledeceği bir mesele ancak Mustafi benim düşüncemi biliyor. Ondan çok memnunum. Oynadığı zaman, bizim inşa etmeye çalıştığımız sisteme nasıl katkı verdiğini açıkça görebiliyoruz. 3 günde ya da 4 günde bir oynadığında üst seviyesinden taviz vermiyor. Daima istikrarlı bir oyuncu.
- 12.07.2020
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Arteta böyle açıkladı! "Sözleşmesinin uzatılmasını istiyorum" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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