Stoke City teknik direktörü Michael O'Neill'den kötü haber! Corona virüsü... - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç
10 Haziran 2020, Çarşamba
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teknik direktörü Michael O'Neill'den kötü haber! Corona virüsü...

Stoke City teknik direktörü Michael O'Neill'den kötü haber! Corona virüsü...

'nin köklü kulüplerinden 'i çalıştıran Michael O'Neill'ın gerçekleştirilen corona virüsü testleri sonrası sonucunun pozitif çıktığı açıklandı.

'den yapılan açıklamada, takımlarının ile bugün yapmayı planlandığı hazırlık maçı öncesi futbolcular ve teknik ekibe corona virüsü testi yapıldığı, O'Neill'ın sonucunun pozitif çıktığı belirtildi.

Yaşanan durum nedeniyle söz konusu karşılaşma iptal edilirken, Kuzey İrlandalı teknik adamın karantinaya alındığı ifade edildi.

Corona virüsü salgını dolayısıyla askıya alınmasının ardından yeniden başlayacak Championship'de 20 Haziran'da Reading'e konuk olacak Stoke City'de, O'Neill'ın yardımcısı Billy McKinlay geçici olarak takımın teknik direktörlüğünü üstlenecek.

  1. 10.06.2020
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