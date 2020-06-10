Stoke City teknik direktörü Michael O'Neill'den kötü haber! Corona virüsü...
İngiltere'nin köklü kulüplerinden Stoke City'i çalıştıran Michael O'Neill'ın gerçekleştirilen corona virüsü testleri sonrası sonucunun pozitif çıktığı açıklandı.
Stoke City'den yapılan açıklamada, takımlarının Manchester United ile bugün yapmayı planlandığı hazırlık maçı öncesi futbolcular ve teknik ekibe corona virüsü testi yapıldığı, teknik direktör O'Neill'ın sonucunun pozitif çıktığı belirtildi.
Yaşanan durum nedeniyle söz konusu karşılaşma iptal edilirken, Kuzey İrlandalı teknik adamın karantinaya alındığı ifade edildi.
Corona virüsü salgını dolayısıyla askıya alınmasının ardından yeniden başlayacak İngiltere Championship'de 20 Haziran'da Reading'e konuk olacak Stoke City'de, O'Neill'ın yardımcısı Billy McKinlay geçici olarak takımın teknik direktörlüğünü üstlenecek.
- 10.06.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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