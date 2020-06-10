Muğlaspor'da 26 futbolcunun corona virüsü testi sonucu belli oldu!
Corona virüsü tedbirleri kapsamında 26 futbolcuya test uygulayan Muğlaspor'da sonuçların tümü negatif çıktı. Kulüp Başkanvekili Bütüner açıklamasında "Covid-19 testi yapılan 26 futbolcumuzun sonuçları negatif çıkmıştır." dedi.
TFF 3. Lig 3. Grup'ta play-off mücadelesi veren Muğlaspor'un kulüp başkanvekili Gülen Bütüner, yeni tip corona virüsü (Covid-19) testi yapılan 26 futbolcunun test sonuçlarının negatif çıktığını bildirdi.
Bütüner, Güzel Sanatlar Lisesi Erkek Yurdu'nda düzenlediği basın toplantısında, 18 Temmuz'da başlayacak lig öncesi 26 futbolcu ve kulüp çalışanlarının Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Kovid-19 testinden geçtiğini hatırlattı.
Test sonrası futbolcular için Ortaköy Mahallesi'ndeki antrenman sahası yakınındaki Güzel Sanatlar Lisesi Öğrenci Yurdu'nun tahsis edildiğini, ancak futbolcuların hijyen koşullarını bahane ederek yurttan ayrıldıklarını anlatan Gülen Bütüner, geceyi Bülent Akça Tesisleri'nde geçirdiklerini belirtti.
Futbolcuların test sonuçlarının açıklandığını dile getiren Bütüner, "Kovid-19 testi yapılan 26 futbolcumuzun sonuçları negatif çıkmıştır." dedi.
- "Futbolcuların her türlü eyleminde tutanak tutulacak"
Toplantıda, basın mensuplarını yurdu gezdiren Bütüner, yurtta alınan önlemler ve oyunculara sağlanan imkanlar hakkında bilgi verdi.
Yönetim olarak futbolcuların sağlığından ve konforundan sorumlu oldukları için her türlü tedbiri sağladıklarını anlatan Bütüner, şunları söyledi:
"Dün saat 23.30'a kadar buradaydım. Alınan önlemleri tek tek kontrol ettim. Hijyen, sağlık, barınma ve yemek koşulları son derece dikkatli ve özenle sağlandı. Kulüp personelimiz çaycımıza kadar buraya geldi. Yemeğimiz burada pişecekti. Buradan ayrılmış olmaları bizi son derece üzdü. Yurtta internet ve televizyon olmadığı yönünde eleştiriler yapıldı. Sadece bir gece internetsiz kalacaklardı. Televizyon zaten vardı. Bugün internet bağlantısı da sağlanacaktı. Yeterli koşullar bizim nazarımızda oluşmuştu."
Salgının hafife alınmayacak kadar ciddi bir durum olduğunu dile getiren Bütüner, yönetim olarak gerekli hassasiyeti gösterdiklerini, ancak futbolcuların aynı duyarlılığı gösteremediğini bildirdi.
Bu saatten sonra yaşanabilecek herhangi bir olumsuzluğun sorumluluğunu kabul etmeyeceklerinin altını çizen Bütüner, "Bundan sonra futbolcuların her türlü eyleminde tutanak tutulacak ve gerekli cezai işlemler uygulanacak." diye konuştu.
Bütüner, yurdun mevcut konumunun antrenman sahasına yürüme mesafesinde olduğunu için burayı tercih ettiklerini de sözlerine ekledi.
- 10.06.2020
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Muğlaspor'da 26 futbolcunun corona virüsü testi sonucu belli oldu! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.