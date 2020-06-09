Karşıyakalı bir futbolcunun corona virüsü testi pozitif çıktı!
Corona virüsü sebebiyle ertelenen liglerin başlamasına kısa bir süre kala, Karşıyaka kulübü tarafından yapılan testlerin sonuçlarına göre bir futbolcuda corona virüsü testi pozitif çıktı.
TFF 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Karşıyaka futbol takımında yapılan covid-19 testinde 1 futbolcunun testinin pozitif çıktığı bildirildi.
Karşıyaka Spor Kulübü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 8 Haziran Pazartesi günü profesyonel futbol takımı, antrenörler, destek ekibi ve kulüp çalışanlarına Selçuk Yaşar Tesisleri'nde yeni tip corona virüsü(Covid-19) testi gerçekleştirildiği belirtildi.
Yapılan ilk test sonucunda bir futbolcuda pozitif vakaya rastlanıldığı ifade edilerek, şunlar kaydedildi:
"Futbolcumuzun sağlık durumu detaylı takip altına alınmış, kendisi izole edilmiş ve gerekli ileri tetkiklerin yapılması için işlemlere başlanmıştır. Bunun sonucu olarak, futbol takımımızın bugün için programlanmış antrenmanı önlem olarak iptal edilmiştir."
- 09.06.2020
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