Leroy Sane Bayern yolunda
Manchester City'nin yıldız oyuncusu Leroy Sane, Bayern Münih'e transfer oluyor. İngiliz ekibinin, Bayern'in istediği Alman futbolcuyu bonservissiz göndermek istemediği için cüzi bir rakama elden çıkaracağı belirtildi.
Manchester City'nin yıldız oyuncusu Leroy Sane, Bayern Münih'e transfer oluyor. İngiliz ekibinin, Bayern'in istediği Alman futbolcuyu bonservissiz göndermek istemediği için cüzi bir rakama elden çıkaracağı belirtildi. Lewandowski, Sane için, "Harika biri. Takımımıza farklı bir hava katacak" dedi.
- 18.5.2020
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Leroy Sane Bayern yolunda haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.