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18 Mayıs 2020, Pazartesi
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Bayern yolunda

Leroy Sane Bayern yolunda

Manchester City'nin yıldız oyuncusu , 'e oluyor. İngiliz ekibinin, Bayern'in istediği Alman futbolcuyu bonservissiz göndermek istemediği için cüzi bir rakama elden çıkaracağı belirtildi.

Manchester City'nin yıldız oyuncusu , 'e oluyor. İngiliz ekibinin, Bayern'in istediği Alman futbolcuyu bonservissiz göndermek istemediği için cüzi bir rakama elden çıkaracağı belirtildi. Lewandowski, Sane için, "Harika biri. Takımımıza farklı bir hava katacak" dedi.

  1. 18.5.2020
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