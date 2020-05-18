Leroy Sane Bayern yolunda

Manchester City'nin yıldız oyuncusu Leroy Sane, Bayern Münih'e transfer oluyor. İngiliz ekibinin, Bayern'in istediği Alman futbolcuyu bonservissiz göndermek istemediği için cüzi bir rakama elden çıkaracağı belirtildi. Lewandowski, Sane için, "Harika biri. Takımımıza farklı bir hava katacak" dedi.