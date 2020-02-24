Liverpool 3-2 West Ham | ÖZET İZLEYİN

İngiltere'de Liverpool fırtınası esmeye devam ediyor. Anfield Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 9. dakikasında Wijnaldum ev sahibi ekibi 1-0 öne geçirdi. Bu gole cevabı gecikmeyen West Ham, 12. dakikada Issa Diop'un attığı golle skoru eşitledi. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 eşitlikle sona erdi. İkinci yarıya iyi başlayan West Ham, 54. dakikada Pablo Fornals'ın attığı golle skoru 2-1'e getirdi. Bu dakikanın ardından Anfield Stadı'nda Liverpool rüzgarı esmeye başladı. Üst üste ataklarla rakip kaleyi abluka altına alan ev sahibi ekip 68. dakikada Mohamed Salah'ın attığı golle 2-2'lik eşitliği sağladı. Taraftarının da müthiş desteğini arkasına alan Liverpool galibiyet için yüklenmeye devam etti. Dakikalar 81'i gösterdiğinde sahneye Sadio Mane çıktı ve takımını 3-2 öne geçiren golü kaydetti. Mücadelede başka gol çıkmadı ve Liverpool, West Ham'ı 3-2 mağlup ederek İngiltere Premier Lig'deki üst üste 18. galibiyetini alarak yoluna emin adımlarla devam etti.



İngiltere Premier Lig'in açık ara farkla lideri konumunda bulunan Liverpool, bu galibiyetle puanını 79'a yükseltti. West Ham ise 24 puanda kalarak ateş hattından çıkamadı.