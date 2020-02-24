Liverpool 3-2 West Ham | ÖZET İZLEYİN
İngiltere Premier Lig'in 27. haftasında Liverpool sahasında West Ham'ı konuk etti. Ev sahibi ekip bir ara 2-1 geriye düşmesine rağmen maçı bırakmadı ve karşılaşmadan 3-2 galip ayrılmayı başardı.
İngiltere'de Liverpool fırtınası esmeye devam ediyor. Anfield Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 9. dakikasında Wijnaldum ev sahibi ekibi 1-0 öne geçirdi. Bu gole cevabı gecikmeyen West Ham, 12. dakikada Issa Diop'un attığı golle skoru eşitledi. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 eşitlikle sona erdi. İkinci yarıya iyi başlayan West Ham, 54. dakikada Pablo Fornals'ın attığı golle skoru 2-1'e getirdi. Bu dakikanın ardından Anfield Stadı'nda Liverpool rüzgarı esmeye başladı. Üst üste ataklarla rakip kaleyi abluka altına alan ev sahibi ekip 68. dakikada Mohamed Salah'ın attığı golle 2-2'lik eşitliği sağladı. Taraftarının da müthiş desteğini arkasına alan Liverpool galibiyet için yüklenmeye devam etti. Dakikalar 81'i gösterdiğinde sahneye Sadio Mane çıktı ve takımını 3-2 öne geçiren golü kaydetti. Mücadelede başka gol çıkmadı ve Liverpool, West Ham'ı 3-2 mağlup ederek İngiltere Premier Lig'deki üst üste 18. galibiyetini alarak yoluna emin adımlarla devam etti.
İngiltere Premier Lig'in açık ara farkla lideri konumunda bulunan Liverpool, bu galibiyetle puanını 79'a yükseltti. West Ham ise 24 puanda kalarak ateş hattından çıkamadı.
- 25.02.2020
- Güncelleme: 25.02.2020 01:48
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Toplam 1
Yorum
FAHRETTİN SALİHOĞLU BEŞİKTAŞ A DİKKAT MACIN İLK DAKİKALARINDA GÖZDE OYUNCULARIMIZI SAKATLAMAYA YÖNELİK ÇABALARI OLACAKTIR FUTBOLCULARI UYARALIK DİKKAT
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Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gözler kalecilerde olacak
Toplam 1
Yorum
kamil ersun yanala tavsiye defans faletta serdar hasan ali dirar önlerinde mutlak emre özellikle ortasahada jailson bunlar mutlak oynamalı
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Galatasaray'a Lemina ve Saracchi müjdesi
Toplam 1
Yorum
erdal ikiside oynayacak ve o sene bu sene kaçış yok artık
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