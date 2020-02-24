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24 Şubat 2020, Pazartesi
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Haberler İngiltere Premier Lig Liverpool'dan müthiş geri dönüş | ÖZET İZLEYİN

3-2 West Ham | ÖZET İZLEYİN

Liverpool 3-2 West Ham | ÖZET İZLEYİN

'in 27. haftasında sahasında West Ham'ı konuk etti. Ev sahibi ekip bir ara 2-1 geriye düşmesine rağmen maçı bırakmadı ve karşılaşmadan 3-2 galip ayrılmayı başardı.

İngiltere'de fırtınası esmeye devam ediyor. 'nda oynanan karşılaşmanın 9. dakikasında Wijnaldum ev sahibi ekibi 1-0 öne geçirdi. Bu gole cevabı gecikmeyen West Ham, 12. dakikada Issa Diop'un attığı golle skoru eşitledi. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 eşitlikle sona erdi. İkinci yarıya iyi başlayan West Ham, 54. dakikada Pablo Fornals'ın attığı golle skoru 2-1'e getirdi. Bu dakikanın ardından Anfield Stadı'nda Liverpool rüzgarı esmeye başladı. Üst üste ataklarla rakip kaleyi abluka altına alan ev sahibi ekip 68. dakikada Mohamed Salah'ın attığı golle 2-2'lik eşitliği sağladı. Taraftarının da müthiş desteğini arkasına alan Liverpool galibiyet için yüklenmeye devam etti. Dakikalar 81'i gösterdiğinde sahneye çıktı ve takımını 3-2 öne geçiren golü kaydetti. Mücadelede başka gol çıkmadı ve Liverpool, West Ham'ı 3-2 mağlup ederek 'deki üst üste 18. galibiyetini alarak yoluna emin adımlarla devam etti.

İngiltere Premier Lig'in açık ara farkla lideri konumunda bulunan Liverpool, bu galibiyetle puanını 79'a yükseltti. West Ham ise 24 puanda kalarak ateş hattından çıkamadı.

  1. 25.02.2020
  2. Güncelleme: 25.02.2020 01:48
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