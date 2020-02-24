Eintracht Frankfurt 1-2 Union Berlin | MAÇ SONUCU - Son dakika Almanya Bundesliga haberleri - Fotomaç
24 Şubat 2020, Pazartesi
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Haberler Almanya Bundesliga Yunus'lu Union Berlin deplasmanda galip

1-2 | MAÇ SONUCU

Eintracht Frankfurt 1-2 Union Berlin | MAÇ SONUCU

'nın 23. haftasında 'a konuk olan , rakibini ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-1 mağlup etti. Konuk ekip bu sonuçla puanını 29'a çıkarıp 10. sıraya yükselirken, Frankfurt ise haftayı 28 puanla 11. sırada tamamladı. Union Berlin'de maça 11'de başlayan milli futbolcu 63 dakika görev yaptı.

'da 23. haftanın kapanış maçında ile karşı karşıya geldi.

Alt sıralardan kurtulmaya çalışan iki ekibin mücadelesinde kazanan 2-1'lik skorla konuk takım Union Berlin oldu.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanırken, Union Berlin 49. dakikada Sebastian Andersson'un golüyle öne geçti: 0-1.

Konuk ekip, 67'de Obite Evan N'Dicka'nın kendi kalesine attığı golle farkı ikiye çıkardı: 0-2.

Son bölümde farkı azaltmak için bastıran Frankfurt, 79'da kendi kalesini vuran Florian Hübner'in golüyle umutlandı: 1-2.

Kalan bölümde kalesini gole kapatan Union Berlin üç puanın sahibi oldu.

  1. 25.02.2020
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