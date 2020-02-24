Eintracht Frankfurt 1-2 Union Berlin | MAÇ SONUCU
Almanya Bundesliga'nın 23. haftasında Eintracht Frankfurt'a konuk olan Union Berlin, rakibini ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-1 mağlup etti. Konuk ekip bu sonuçla puanını 29'a çıkarıp 10. sıraya yükselirken, Frankfurt ise haftayı 28 puanla 11. sırada tamamladı. Union Berlin'de maça 11'de başlayan milli futbolcu Yunus Mallı 63 dakika görev yaptı.
Almanya Bundesliga'da 23. haftanın kapanış maçında Eintracht Frankfurt ile Union Berlin karşı karşıya geldi.
Alt sıralardan kurtulmaya çalışan iki ekibin mücadelesinde kazanan 2-1'lik skorla konuk takım Union Berlin oldu.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanırken, Union Berlin 49. dakikada Sebastian Andersson'un golüyle öne geçti: 0-1.
Konuk ekip, 67'de Obite Evan N'Dicka'nın kendi kalesine attığı golle farkı ikiye çıkardı: 0-2.
Son bölümde farkı azaltmak için bastıran Frankfurt, 79'da kendi kalesini vuran Florian Hübner'in golüyle umutlandı: 1-2.
Kalan bölümde kalesini gole kapatan Union Berlin üç puanın sahibi oldu.
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Toplam 1
Yorum
FAHRETTİN SALİHOĞLU BEŞİKTAŞ A DİKKAT MACIN İLK DAKİKALARINDA GÖZDE OYUNCULARIMIZI SAKATLAMAYA YÖNELİK ÇABALARI OLACAKTIR FUTBOLCULARI UYARALIK DİKKAT
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Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gözler kalecilerde olacak
Toplam 1
Yorum
kamil ersun yanala tavsiye defans faletta serdar hasan ali dirar önlerinde mutlak emre özellikle ortasahada jailson bunlar mutlak oynamalı
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Galatasaray'a Lemina ve Saracchi müjdesi
Toplam 1
Yorum
erdal ikiside oynayacak ve o sene bu sene kaçış yok artık
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