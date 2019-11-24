Arsenal’in galibiyet hasreti sürüyor!
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal, ligin 13. haftasında sahasında Southampton karşısında aldığı 2-2’lik beraberlikle galibiyet hasretini 5 maça çıkarmış oldu.
EMERY İLE KÖTÜ GİDİŞ SÜRÜYOR
Arsenal'de süren kötü gidişat Teknik Direktör Unai Emery ile yolların ayrılması dedikodularını perçinlemiş durumda. Southampton maçı sonrası Londra ekibinde taraftarlar, Emery'i sosyal medyada istifaya davet etti.
- 24.11.2019
- Güncelleme: 24.11.2019 13:29
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
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Trabzonspor'da Abdurrahim Dursun kadrodan çıkartıldı
Toplam 1
Yorum
Gökhan Gidin bir Kurşun döktürün ya bu nedir 2 dünya savaşında bile bu kadar gazi verilmedi
Arsenal’in galibiyet hasreti sürüyor! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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