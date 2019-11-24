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24 Kasım 2019, Pazar
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’in galibiyet hasreti sürüyor!

İngiltere ekiplerinden , ligin 13. haftasında sahasında karşısında aldığı 2-2’lik beraberlikle galibiyet hasretini 5 maça çıkarmış oldu.

'in galibiyet hasreti büyüyor. Londra temsilcisi, 'in 13. haftasında sahasında karşı karşıya geldiği ile 2-2'lik skorla berabere kaldı. Son galibiyetini ligin 8. haftasında Bournemouth'a karşı alan kırmızı-beyazlılar, bu galibiyetten sonra oynadığı 5 müsabakada galibiyet yüzü göremezken bu süreçte 3 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı.

EMERY İLE KÖTÜ GİDİŞ SÜRÜYOR
Arsenal'de süren kötü gidişat Teknik Direktör Unai Emery ile yolların ayrılması dedikodularını perçinlemiş durumda. Southampton maçı sonrası Londra ekibinde taraftarlar, Emery'i sosyal medyada istifaya davet etti.
  1. 24.11.2019
  2. Güncelleme: 24.11.2019 13:29
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