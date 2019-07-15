Marc Overmars: Özil'i satıp Ziyech'i alın dedim - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç
15 Temmuz 2019, Pazartesi
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: Özil'i satıp Ziyech'i alın dedim

Marc Overmars: Özil'i satıp Ziyech'i alın dedim

'de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu ile ilgili flaş bir açıklama geldi. Ajax'ın sportif direktörü İngiliz yöneticilere, 'i Özil'in yerine transfer etmeleri tavsiyesinde bulunduğunu itiraf etti. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Ajax'ta sportif direktörlük görevinde bulunan verdiği bir röportajda dikkat çeken ifadeler kullandı.

Overmars, ekibinde geride bıraktığımız sezon başarılı bir performans sergileyen 'in 'den daha iyi bir futbolcu olduğunu söyleyerek şunları dile getirdi:

"Ziyech, Özil'den daha iyi bir futbolcu. Arsenal'e, Özil'i satıp Ziyech'i yarı fiyatına almalarını tavsiye ettim ama beni dinlemediler. Güçlü bir ihtimalle Ziyech bir sezon daha Ajax'ta kalacak."

Geride bıraktığımız sezon Ajax'ta çıktığı 29 maçta 16 gol kaydedip 12 de asist yapan Ziyech, dev kulüplerin listesine girmeyi başarmıştı.

  1. 15.07.2019
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