Marc Overmars: Özil'i satıp Ziyech'i alın dedim

Ajax'ta sportif direktörlük görevinde bulunan Marc Overmars verdiği bir röportajda dikkat çeken ifadeler kullandı.

Overmars, Hollanda ekibinde geride bıraktığımız sezon başarılı bir performans sergileyen Hakim Ziyech'in Mesut Özil'den daha iyi bir futbolcu olduğunu söyleyerek şunları dile getirdi:

"Ziyech, Özil'den daha iyi bir futbolcu. Arsenal'e, Özil'i satıp Ziyech'i yarı fiyatına almalarını tavsiye ettim ama beni dinlemediler. Güçlü bir ihtimalle Ziyech bir sezon daha Ajax'ta kalacak."

Geride bıraktığımız sezon Ajax'ta çıktığı 29 maçta 16 gol kaydedip 12 de asist yapan Ziyech, dev kulüplerin listesine girmeyi başarmıştı.