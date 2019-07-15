Marc Overmars: Özil'i satıp Ziyech'i alın dedim
Arsenal'de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil ile ilgili flaş bir açıklama geldi. Ajax'ın sportif direktörü Marc Overmars İngiliz yöneticilere, Hakim Ziyech'i Özil'in yerine transfer etmeleri tavsiyesinde bulunduğunu itiraf etti. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Ajax'ta sportif direktörlük görevinde bulunan Marc Overmars verdiği bir röportajda dikkat çeken ifadeler kullandı.
Overmars, Hollanda ekibinde geride bıraktığımız sezon başarılı bir performans sergileyen Hakim Ziyech'in Mesut Özil'den daha iyi bir futbolcu olduğunu söyleyerek şunları dile getirdi:
"Ziyech, Özil'den daha iyi bir futbolcu. Arsenal'e, Özil'i satıp Ziyech'i yarı fiyatına almalarını tavsiye ettim ama beni dinlemediler. Güçlü bir ihtimalle Ziyech bir sezon daha Ajax'ta kalacak."
Geride bıraktığımız sezon Ajax'ta çıktığı 29 maçta 16 gol kaydedip 12 de asist yapan Ziyech, dev kulüplerin listesine girmeyi başarmıştı.
- 15.07.2019
- Marc Overmars: Özil'i satıp Ziyech'i alın dedim
- Atınç Nukan yeniden Beşiktaş'ta
- Barcelona'dan 1.1 milyon Euro'luk transfer! Serbest kalma bedeli dudak uçuklattı | Son dakika haberleri
- Ve Oliver Torres için resmi açıklama geldi! Süper yıldız Galatasaray'a... Son dakika transfer haberleri
- Fikret Orman'dan flaş paylaşım! Transfer...
- Aslan gözünü kararttı! Muriç sonrası Galatasaray... Son dakika transfer haberleri
- Fenerbahçeli Garry Rodrigues'ten flaş Galatasaray sözleri!
- Son dakika sürprizi... Emre Mor kampa katıldı! Galatasaray transfer haberleri...
- Galatasaray'da o isim için flaş sözler! "Yıldız yaparız"
- Spor camiasından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü paylaşımları
-
Beşiktaş'tan yeni sezon formaları hakkında açıklama
Toplam 1
Yorum
mehmet olmamış
-
Çetiner Erdoğan vefat etti
Toplam 1
Yorum
misafir büyük bir futbol adamı allah rahmet eylesin...
-
Fenerbahçe'ye Josef de Souza'dan 5 milyon Euro!
Toplam 2
Yorum
gunbey HOŞ GELDİN YEŞİL BURUN FENERBAHÇEMİZE GELDİĞİN İÇİN VE YAPTIĞIN MAAŞ JESTİ İÇİN ÇOK TEŞEKKÜR EDERİZ SENİ AİLEMİZDE GÖRMEKTEN ŞEREF DUYDUK
Marc Overmars: Özil'i satıp Ziyech'i alın dedim haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.