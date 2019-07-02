Aktüel haberler (01.07.19) - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç
02 Temmuz 2019, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler İngiltere Premier Lig Haberleri Aktüel haberler (01.07.19)

Aktüel haberler (01.07.19)

Aktüel haberler (01.07.19)

Dünya sporundaki önemli gelişmeleri ve detayları FOTOMAC.COM.TR olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte dünya sporundaki önemli gelişmeler...

CHELSEA'DE 5 VEDA BİRDEN
'de Gonzalo Higuain, Gary Cahill, Rob Green, Eduardo ve Kyle Scott ile yollar ayrıldı. Higuain'in 36 milyon euro'luk satın alma ve 18 milyon euro'luk kira uzatma maddeleri kullanılmadı. Londra ekibi; Cahill, Scott ve Eduardo'ya yeni mukavele önermezken, kaleci Green ise emekliliğini açıklamıştı.

BRONZ GELDİ
Milli sporcu , Ukrayna'nın Kiev kentinde yapılan Uluslararası U18 Atletizm Şampiyonası'nda bronz madalyanın sahibi oldu. 100 metrede mücadele eden TOHM Atletizm sporcusu Ferhat Ayar kürsüde üçüncü basamakta yer aldı.

RODRİGUEZ'E BARÇA KANCASI
Kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren , Milan'da forma giyen sol bek Ricardo Rodriguez ile ilgileniyor. 'nın haberine göre Katalan ekibi, 26 yaşındaki İsviçreli oyuncusuyu 15 milyon euro'ya kadrosuna katmak istiyor. Rodriguez, 2017'de geldiği Milan'da 88 maça çıktı.

DİEGO GODİN İNTER'DE
Inter, 33 yaşındaki Uruguaylı defans oyuncusu Diego Godin'i kadrosuna kattı. 9 yıldır 'de forma giyen ve bonservisi elinde olan tecrübeli defans oyuncusunun İnter ile 3 yıllık sözleşmeye imza attığı öğrenildi. Godin'in toplam 6,75 milyon euro kazanacağı kaydedildi.

LUCA JUVE'DE
Serie ?A'da son 8 yılın şampiyonu , Roma'dan 20 yaşındaki sol bek Luca Pellegrini'yi etti. İtalyan futbolcu ile 4 yıllık sözleşme imzalandığı ve transfer için Roma'ya 22 milyon avro bonservis ödeneceğini duyuruldu.

DURANT NETS'TE
NBA Doğu Konferansı ekibi , dünyanın en iyi basketbol oyuncuları arasında gösterilen ile anlaştı. Anlaşmayı 'dan duyuran Durant, 2017 ve 2018'de finalin en değerli oyuncusu seçilmişti.

  1. 2.7.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Aktüel haberler (01.07.19) haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN