Aktüel haberler (01.07.19)

CHELSEA'DE 5 VEDA BİRDEN

Chelsea'de Gonzalo Higuain, Gary Cahill, Rob Green, Eduardo ve Kyle Scott ile yollar ayrıldı. Higuain'in 36 milyon euro'luk satın alma ve 18 milyon euro'luk kira uzatma maddeleri kullanılmadı. Londra ekibi; Cahill, Scott ve Eduardo'ya yeni mukavele önermezken, kaleci Green ise emekliliğini açıklamıştı.



BRONZ GELDİ

Milli sporcu Ferhat Ayar, Ukrayna'nın Kiev kentinde yapılan Uluslararası U18 Atletizm Şampiyonası'nda bronz madalyanın sahibi oldu. 100 metrede mücadele eden TOHM Atletizm Kayseri sporcusu Ferhat Ayar kürsüde üçüncü basamakta yer aldı.



RODRİGUEZ'E BARÇA KANCASI

Kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Barcelona, Milan'da forma giyen sol bek Ricardo Rodriguez ile ilgileniyor. La Repubblica'nın haberine göre Katalan ekibi, 26 yaşındaki İsviçreli oyuncusuyu 15 milyon euro'ya kadrosuna katmak istiyor. Rodriguez, 2017'de geldiği Milan'da 88 maça çıktı.



DİEGO GODİN İNTER'DE

Inter, 33 yaşındaki Uruguaylı defans oyuncusu Diego Godin'i kadrosuna kattı. 9 yıldır Atletico Madrid'de forma giyen ve bonservisi elinde olan tecrübeli defans oyuncusunun İnter ile 3 yıllık sözleşmeye imza attığı öğrenildi. Godin'in toplam 6,75 milyon euro kazanacağı kaydedildi.



LUCA JUVE'DE

Serie ?A'da son 8 yılın şampiyonu Juventus, Roma'dan 20 yaşındaki sol bek Luca Pellegrini'yi transfer etti. İtalyan futbolcu ile 4 yıllık sözleşme imzalandığı ve transfer için Roma'ya 22 milyon avro bonservis ödeneceğini duyuruldu.



DURANT NETS'TE

NBA Doğu Konferansı ekibi Brooklyn Nets, dünyanın en iyi basketbol oyuncuları arasında gösterilen Kevin Durant ile anlaştı. Anlaşmayı Instagram'dan duyuran Durant, 2017 ve 2018'de finalin en değerli oyuncusu seçilmişti.