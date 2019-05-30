Liverpool finale 4 yenilgiyle geldi
Liverpool, UEFA Şampiyonlar Ligi finaline çıkana kadar yaptığı 12 maçta 7 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı. İngiliz ekibinin en skorer isimleri dörder golle Salah, Firmino ve Mane oldu
UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde cumartesi günü Tottenham Hotspur ile karşılaşacak Liverpool, final yolunda dört mağlubiyet aldı.
Liverpool, grup aşamasından itibaren çıktığı 12 maçta 7 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 1 beraberlik elde etti. İngiliz temsilcisi bu maçlarda 22 gol attı, kalesinde ise 12 gol gördü.
Alman teknik adam Jurgen Klopp yönetimindeki "Kırmızılar", C Grubu'nda Sırbistan'ın Kızılyıldız, İtalya'nın Napoli ve Fransa'nın Paris Saint-Germain takımlarıyla mücadele etti.
Grup maçlarında rakiplerine karşı deplasman maçlarının üçünü de kaybeden İngiliz temsilcisi, Anfield Road Stadı'ndaki mücadelelerden galibiyetle ayrıldı ve 9 puanla ikinci olarak adını son 16 turuna yazdırdı.
Son 16 turunda Alman ekibi Bayern Münih'i kupa dışında bırakmayı başaran Klopp'un öğrencileri, çeyrek finalde de Portekiz temsilcisi Porto'yu geçerek yarı finale yükseldi.
Liverpool'un İspanya'nın Barcelona takımıyla yarı final eşleşmesi ise uzun süre unutulmayacak bir geri dönüşe sahne oldu. Şampiyonluğun favori takımlarından Barcelona'ya deplasmanda 3-0 mağlup olan ve tur için büyük avantaj kaybeden Liverpool, bir hafta sonraki rövanş mücadelesinde güçlü rakibini 4-0 yenerek turnuvada üst üste ikinci kez final biletini aldı.
Gol yükünü 3 futbolcu paylaştı
İngiliz ekibinin bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki en golcü futbolcuları Muhammed Salah, Roberto Firmino ve Sadio Mane oldu.
Liverpool'un Mısırlı yıldızı Salah, Brezilyalı Firmino ve Senegalli futbolcusu Mane, grup aşamasından itibaren rakip fileleri 4'er kez havalandırdı.
İngiliz ekibinde Divock Origi, James Milner, Georginio Wijnaldum, Virgil Van Dijk ikişer, Daniel Sturridge ve Naby Keita birer gol kaydetti.
Liverpool'un UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finale gelene kadar yaptığı maçlar ve sonuçları şöyle:
|Tur
|Maç
|Sonuçlar
|C Grubu
|Liverpool-Paris Saint-Germain
|3-2, 1-2
|C Grubu
|Liverpool-Napoli
|0-1, 1-0
|C Grubu
|Liverpool-Kızılyıldız
|4-0, 0-2
|Son 16
|Liverpool-Bayern Münih
|0-0, 3-1
|Çeyrek final
|Liverpool-Porto
|2-0, 4-1
|Yarı final
|Liverpool-Barcelona
|0-3, 4-0
Kadrosu
Liverpool'un Avrupa kadrosunda şu futbolcular yer alıyor:
Kaleci:
|No.
|Adı
|O
|G
|13
|Alisson Becker
|12
|0
|22
|Simon Mignolet
|0
|0
|60
|Caoimhin Kelleher
|0
|0
Savunma:
|No.
|Adı
|O
|G
|12
|Joe Gomez
|8
|0
|4
|Virgil Van Dijk
|11
|2
|6
|Dejan Lovren
|3
|0
|26
|Andy Robertson
|11
|0
|18
|Alberto Moreno
|1
|0
|66
|Trent Alexander-Arnold
|10
|0
|32
|Joel Matip
|7
|0
Orta saha:
|No.
|Adı
|O
|G
|3
|Fabinho
|10
|0
|5
|Georginio Wijnaldum
|11
|2
|7
|James Milner
|11
|2
|10
|Sadio Mane
|12
|4
|8
|Naby Keita
|6
|1
|14
|Jordan Henderson
|10
|0
|20
|Adam Lallana
|3
|0
|23
|Xherdan Shaqiri
|4
|0
Forvet:
|No.
|Adı
|O
|G
|9
|Roberto Firmino
|11
|4
|11
|Muhammed Salah
|11
|4
|15
|Daniel Sturridge
|7
|1
|27
|Divock Origi
|7
|2
Not: O (Oynadığı maç), G (Attığı gol sayısı)
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Metin Aşık defnediliyor
Toplam 1
Yorum
hakan ALLAH rahmet eylesin 1989 da 103 gollü rekor puan ve gollü şampiyon kadronun başkanıydı
-
Kurtuluş Belhanda'da
Toplam 1
Yorum
hagi10 en az 15 niye 10 larda geziyoruz bize maliyeti 10 zaten
-
Karius’a talip var
Toplam 1
Yorum
cascan Karius,bir uyum süreci yaşadı.Aslında iyi kaleci bunu son maçlarda ispat etti.Defans iyi değilse kaleci bir yere kadar.BJK stoper almalı
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