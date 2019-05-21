Aubameyang: Efsane olmak istiyorum!

Arsenal'in Gabonlu futbolcusu Aubameyang, ileride bu kulübün efsane oyuncularından biri olarak anılmak istediğini söyledi.

Gabonlu oyuncu, "Arsenal kariyerim benim için oldukça mücadeleci geçiyor ve kendimi tamamen buna odaklıyorum. Bundan sonra ise kendimi bu kulübün efsanelerinden biri haline getirmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Aynı zamanda Lacazette ile arasındaki ilişkiye de değinen forvet, "Lacazette ile aynı futbol anlayışını paylaşıyoruz. Birbirimize çok doğal davranıyoruz ve sürekli gülüp şakalaşıyoruz." yorumunda bulundu.

Pierre-Emerick Aubameyang, bu sezon Premier Lig'de 22 gole imza atarak gol krallığı yarışında Mohamed Salah ve Sadio Mane ile birlikte adını zirveye yazdırdı.