Aubameyang: Efsane olmak istiyorum!
Premier Lig ekiplerinden Arsenal'de forma giyen Pierre-Emerick Aubameyang, verdiği röportajda çarpıcı açıklamalarda bulundu. RMC Sport'a verdiği röportajda, bu takımda forma giymekten dolayı çok mutlu olduğunu ve ileride Arsenal'in efsanelerinden biri olarak anılmak istediğini belirtti.
Arsenal'in Gabonlu futbolcusu Aubameyang, ileride bu kulübün efsane oyuncularından biri olarak anılmak istediğini söyledi.
Gabonlu oyuncu, "Arsenal kariyerim benim için oldukça mücadeleci geçiyor ve kendimi tamamen buna odaklıyorum. Bundan sonra ise kendimi bu kulübün efsanelerinden biri haline getirmek istiyorum." ifadelerini kullandı.
Aynı zamanda Lacazette ile arasındaki ilişkiye de değinen forvet, "Lacazette ile aynı futbol anlayışını paylaşıyoruz. Birbirimize çok doğal davranıyoruz ve sürekli gülüp şakalaşıyoruz." yorumunda bulundu.
Pierre-Emerick Aubameyang, bu sezon Premier Lig'de 22 gole imza atarak gol krallığı yarışında Mohamed Salah ve Sadio Mane ile birlikte adını zirveye yazdırdı.
- 21.05.2019
- Güncelleme: 21.05.2019 17:47
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Fransa Milli Takımı'nın Türkiye maçı kadrosu açıklandı
Toplam 1
Yorum
arif biz de gençlerimizle çıkalım ne olursa olsun yusuf abdulkadirler falan
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BB. Erzurumspor 0-1 Fenerbahçe | MAÇ SONUCU (ÖZET)
Toplam 4
Yorum
Her zaman Ersun berkeye şans vermez ..yaşlılarla gider Ersun
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BB. Erzurumspor 0-1 Fenerbahçe | MAÇ SONUCU (ÖZET)
Toplam 4
Yorum
FB.trftr. Berke Özer i mundar etmeyin..bırakın Fatih Terim'in eline milli takım kaleci kazansın.
Aubameyang: Efsane olmak istiyorum! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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