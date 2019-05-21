Aubameyang: Efsane olmak istiyorum!
21 Mayıs 2019, Salı
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Aubameyang: Efsane olmak istiyorum!

Aubameyang: Efsane olmak istiyorum!

ekiplerinden 'de forma giyen Pierre-Emerick Aubameyang, verdiği röportajda çarpıcı açıklamalarda bulundu. RMC Sport'a verdiği röportajda, bu takımda forma giymekten dolayı çok mutlu olduğunu ve ileride Arsenal'in efsanelerinden biri olarak anılmak istediğini belirtti.

'in Gabonlu futbolcusu Aubameyang, ileride bu kulübün efsane oyuncularından biri olarak anılmak istediğini söyledi.

Gabonlu oyuncu, "Arsenal kariyerim benim için oldukça mücadeleci geçiyor ve kendimi tamamen buna odaklıyorum. Bundan sonra ise kendimi bu kulübün efsanelerinden biri haline getirmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Aynı zamanda Lacazette ile arasındaki ilişkiye de değinen forvet, "Lacazette ile aynı futbol anlayışını paylaşıyoruz. Birbirimize çok doğal davranıyoruz ve sürekli gülüp şakalaşıyoruz." yorumunda bulundu.

Pierre-Emerick Aubameyang, bu sezon 'de 22 gole imza atarak gol krallığı yarışında Mohamed Salah ve Sadio Mane ile birlikte adını zirveye yazdırdı.

  1. 21.05.2019
  2. Güncelleme: 21.05.2019 17:47
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