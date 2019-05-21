Arsenal'in yıldızı Henrikh Mkhitaryan finalde forma giyemeyecek
21 Mayıs 2019, Salı
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'in yıldızı finalde forma giyemeyecek

Arsenal'in yıldızı Henrikh Mkhitaryan finalde forma giyemeyecek

'in Ermeni futbolcusu , güvenlik gerekçesi nedeniyle 'ın başkenti Bakü'de oynanacak finalinde forma giyemeyecek. Arsenal, Mkhitaryan ile ilgili kararı sosyal medya hesabından duyurdu.

, finalinde Ermeni futbolcusu 'ın forma giyemeyeceğini duyurdu.

Twitter hesabından açıklamada bulunan İngiliz devi, Mkhitaryan ve ailesiyle bir görüşme gerçekleştirdiklerini ve böyle bir karar aldıklarını paylaştı.

"GÜVENLİK SORUNU YOK" AÇIKLAMASI YAPILMIŞTI

Futbol Federasyonu Genel Sekreteri Elkhan Mammadov, Daily Telegraph'a yaptığı açıklamada, "Hükümet yetkililerimiz Mkhitaryan'ın Bakü'ye gelmesi için UEFA'ya garanti verdi. Mkhitaryan'ın Bakü'de güvenlik sorunu yok" ifadelerini kullanmıştı.

GRUP MAÇINDA OYNAMAMIŞTI

Arsenal bu sezon UEFA Avrupa Ligi gruplarında da Azerbaycan ekibi Karabağ ile eşleşmişti. Mkhitaryan'ın o maçta da oynayıp oynayamayacağı tartışılmış, Azerbaycan güvence vermiş ancak İngiliz ekibi Ermeni oyuncusunu maça götürmemişti.

  1. 21.05.2019
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