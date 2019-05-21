Arsenal'in yıldızı Henrikh Mkhitaryan finalde forma giyemeyecek
Arsenal'in Ermeni futbolcusu Henrikh Mkhitaryan, güvenlik gerekçesi nedeniyle Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de oynanacak UEFA Avrupa Ligi finalinde forma giyemeyecek. Arsenal, Mkhitaryan ile ilgili kararı sosyal medya hesabından duyurdu.
Arsenal, UEFA Avrupa Ligi finalinde Ermeni futbolcusu Henrikh Mkhitaryan'ın forma giyemeyeceğini duyurdu.
Twitter hesabından açıklamada bulunan İngiliz devi, Mkhitaryan ve ailesiyle bir görüşme gerçekleştirdiklerini ve böyle bir karar aldıklarını paylaştı.
"GÜVENLİK SORUNU YOK" AÇIKLAMASI YAPILMIŞTI
Azerbaycan Futbol Federasyonu Genel Sekreteri Elkhan Mammadov, Daily Telegraph'a yaptığı açıklamada, "Hükümet yetkililerimiz Mkhitaryan'ın Bakü'ye gelmesi için UEFA'ya garanti verdi. Mkhitaryan'ın Bakü'de güvenlik sorunu yok" ifadelerini kullanmıştı.
GRUP MAÇINDA OYNAMAMIŞTI
Arsenal bu sezon UEFA Avrupa Ligi gruplarında da Azerbaycan ekibi Karabağ ile eşleşmişti. Mkhitaryan'ın o maçta da oynayıp oynayamayacağı tartışılmış, Azerbaycan güvence vermiş ancak İngiliz ekibi Ermeni oyuncusunu maça götürmemişti.
- 21.05.2019
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MKE Ankaragücü 3-1 D.G Sivasspor | MAÇ SONUCU
Toplam 1
Yorum
aaa hakan keleşten hiç bir şey olmaz
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Ah Fener vah Efes
Toplam 1
Yorum
escape playoff sistemi kalkmalı bence.bir takım 30 maç yapıyo sezonu lider bitiriyo sonra playoff ta kaybediyo.yazık değilmi 30 maça.
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Filip Novak zirveye çıktı
Toplam 1
Yorum
baksoy N'DOYE santrafor oynarken onun kadar gol atmadı ? Aferin NOVAK seneye üstüne koyarak devam ?
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