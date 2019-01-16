Eden Hazard'ın bedeli belli oldu!
Chelsea, Hazard’ın bonservis bedelini 120 milyon euro olarak belirledi. Belçikalı’nın talibi R. Madrid ödemeye hazır. Bomba her an patlayabilir.
İngiliz basınından The Telegraph'ın haberine göre; Chelsea, Belçikalı yıldız için inadını kırdı. Daha önce birçok kez futbolcusunun satılık olmadığını açıklayan Maviler, bu kez fiyat verdi ve 120 milyon euro'yu getirenin oyuncuyu alabileceğini belirtti. Bu kararda Hazard'ın takımdan ayrılmaya sıcak bakması etkili oldu. Hazard'ın Real Madrid'de seve seve oynayabileceğini açıklaması üzerine Chelsea'nin Belçikalı kanat yıldızı satabileceği, İspanyol kulübünün de kısa sürede teklif yapacağı öğrenildi.
HARRY KANE SAKATLANDI
Real Madrid'in fiyatını sorduğu ve "350 milyon euro" cevabını aldığı Harry Kane sakatlandı. 25 yaşındaki yıldız Manchester United maçında sol ayak bileğini burktu ve sahalardan 1 ay uzak kalacak. Kane'in 13 Şubat'ta Devler Ligi'ndeki Dortmund maçını kaçıracağı konuşuluyor. Bu sezon 28 maçta 18 gol atıp, 5 asist yapan İngiliz golcü, geçtiğimiz sezonlarda da aynı ayak bileğinden sakatlanmıştı. Bu sakatlığın, Real Madrid yönetimini transfer hakkında düşünmeye sevk ettiği ifade edildi.
- 16.1.2019
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Ya Fatih Tekke ya Erkan Sözeri
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Yorum
baksoy Fatih TEKKE İstanbulspor dan sonra ancak TS ' a gelir ?
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Trabzonspor’da gündem savunma
Toplam 1
Yorum
şimal yıldızı pereria ve novak dönmeli...
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Zirvede kriz var
Toplam 1
Yorum
Levent Goksel Gumusdag sen once bu isleri hangi paralarla yapiyorsun onu acikla Biz bilmiyormuyuz bu paralarin nerden geldigini Hadi acikla
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