Eden Hazard'ın bedeli belli oldu!

İngiliz basınından The Telegraph'ın haberine göre; Chelsea, Belçikalı yıldız için inadını kırdı. Daha önce birçok kez futbolcusunun satılık olmadığını açıklayan Maviler, bu kez fiyat verdi ve 120 milyon euro'yu getirenin oyuncuyu alabileceğini belirtti. Bu kararda Hazard'ın takımdan ayrılmaya sıcak bakması etkili oldu. Hazard'ın Real Madrid'de seve seve oynayabileceğini açıklaması üzerine Chelsea'nin Belçikalı kanat yıldızı satabileceği, İspanyol kulübünün de kısa sürede teklif yapacağı öğrenildi.



HARRY KANE SAKATLANDI



Real Madrid'in fiyatını sorduğu ve "350 milyon euro" cevabını aldığı Harry Kane sakatlandı. 25 yaşındaki yıldız Manchester United maçında sol ayak bileğini burktu ve sahalardan 1 ay uzak kalacak. Kane'in 13 Şubat'ta Devler Ligi'ndeki Dortmund maçını kaçıracağı konuşuluyor. Bu sezon 28 maçta 18 gol atıp, 5 asist yapan İngiliz golcü, geçtiğimiz sezonlarda da aynı ayak bileğinden sakatlanmıştı. Bu sakatlığın, Real Madrid yönetimini transfer hakkında düşünmeye sevk ettiği ifade edildi.