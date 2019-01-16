Eden Hazard'ın bedeli belli oldu!
18 Nisan 2019, Perşembe
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Eden 'ın bedeli belli oldu!

Eden Hazard'ın bedeli belli oldu!

, ’ın bonservis bedelini 120 milyon euro olarak belirledi. Belçikalı’nın talibi R. Madrid ödemeye hazır. Bomba her an patlayabilir.

İngiliz basınından The Telegraph'ın haberine göre; , Belçikalı yıldız için inadını kırdı. Daha önce birçok kez futbolcusunun satılık olmadığını açıklayan Maviler, bu kez fiyat verdi ve 120 milyon euro'yu getirenin oyuncuyu alabileceğini belirtti. Bu kararda 'ın takımdan ayrılmaya sıcak bakması etkili oldu. Hazard'ın 'de seve seve oynayabileceğini açıklaması üzerine Chelsea'nin Belçikalı kanat yıldızı satabileceği, İspanyol kulübünün de kısa sürede teklif yapacağı öğrenildi.

HARRY KANE SAKATLANDI

Real Madrid'in fiyatını sorduğu ve "350 milyon euro" cevabını aldığı sakatlandı. 25 yaşındaki yıldız maçında sol ayak bileğini burktu ve sahalardan 1 ay uzak kalacak. Kane'in 13 Şubat'ta Devler Ligi'ndeki Dortmund maçını kaçıracağı konuşuluyor. Bu sezon 28 maçta 18 gol atıp, 5 asist yapan İngiliz golcü, geçtiğimiz sezonlarda da aynı ayak bileğinden sakatlanmıştı. Bu sakatlığın, Real Madrid yönetimini transfer hakkında düşünmeye sevk ettiği ifade edildi.

  1. 16.1.2019
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