İki oyuncunun adresi belli oldu

2'nci Lig'e katılmaması nedeniyle küme düşürülen Altınordu'da geçen sezon lig bitmeden takımdan gönderilen iki futbolcunun yeni adresleri belli oldu. Orta saha oyuncusu Uğur Çetinkaya, 2'nci Lig temsilcisi İnegölspor'a, gurbetçi santrfor Keni Var Uzun ise aynı ligden Isparta 32 Spor'un yolunu tuttu.
TFF 2. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ağustos 2026 06:50
2'nci Lig'e katılmaması nedeniyle küme düşürülen Altınordu'da geçen sezon lig bitmeden takımdan gönderilen iki futbolcunun yeni adresleri belli oldu. Orta saha oyuncusu Uğur Çetinkaya, 2'nci Lig temsilcisi İnegölspor'a, gurbetçi santrfor Keni Var Uzun ise aynı ligden Isparta 32 Spor'un yolunu tuttu.