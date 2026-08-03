Aliağa FK’dan Adem’e kanca

Geçen sezon altyapısından çıktığı Karşıyaka'daki performansıyla dikkat çekip 500 bin euro bonservis ve sonraki transferinden pay karşılığı Fenerbahçe'ye imza atan 19 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Adem Yeşilyurt'u Aliağa FK kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. Adem Karşıyaka'da 2 gol, 2 asistle oynadı.
TFF 2. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ağustos 2026 06:50
Geçen sezon altyapısından çıktığı Karşıyaka'daki performansıyla dikkat çekip 500 bin euro bonservis ve sonraki transferinden pay karşılığı Fenerbahçe'ye imza atan 19 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Adem Yeşilyurt'u Aliağa FK kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. Adem Karşıyaka'da 2 gol, 2 asistle oynadı.