Aliağa üç koldan

Aliağa FK, Boluspor'dan defans oyuncusu Abdurrahman Üresin, Esenler Erokspor'dan orta saha Alper Kahraman ve geçen sezon Sakaryaspor'da forma giyen stoper Burak Bekaroğlu ile anlaşmaya vardı.
TFF 2. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 18 Haziran 2026 06:50
Aliağa FK, Boluspor'dan defans oyuncusu Abdurrahman Üresin, Esenler Erokspor'dan orta saha Alper Kahraman ve geçen sezon Sakaryaspor'da forma giyen stoper Burak Bekaroğlu ile anlaşmaya vardı. İzmir temsilcisi, daha önce de Kubilay Yavuz, Atabey Çiçek ve Hasan Hüseyin Akınay gibi önemli isimlerle el sıkışmıştı.