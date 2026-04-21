Yusuf Şimşek ligde bıraktı

Yusuf Şimşek'in göreve gelmesinin ardından çıkışa geçen Altınordu, 2. Lig Beyaz Grup'ta oynadığı 11 maçta 20 puan toplayarak bitime bir hafta kala kümede kalmayı garantiledi. Son 8 haftada sadece 1 kez yenilen kırmızı-lacivertliler, 15. sıraya yükseldi ve düşme hattındaki Beykoz Anadolu ile arasındaki puan farkını 4'e çıkardı. Son hafta oynanacak İnegölspor maçı prestij maçına dönüştü.