Timsah şampi...

Trendyol 2. Lig Kırmızı Grupta Bursaspor, deplasmanda Ankara Demirspor ile karşılaştı. Müsabakanın ilk yarısında Timsah, 15. dakikada Halil Akbunar'ın golüyle 1-0 öne geçti ve devreyi de bu skorla üstün kapattı. İkinci yarıda rakibinin skoru eşitlemesine izin vermeyen yeşil-beyazlılar, sahadan 1-0 galip ayrıldı. Lider Bursaspor, bu sonuçla 23. galibiyetini aldı ve zirvedeki yerini korudu.

ESKİŞEHİR'DE KAPALI GİŞE

Karşılaşmaya yoğun ilgi gösteren yaklaşık 35 bin Bursaspor taraftarları, takımını Eskişehir'de yalnız bırakmadı. Yeşil-beyazlı taraftarlar, sabahın erken saatlerinden itibaren Eskişehir Prof. Dr. Fethi Heper Stadyumu çevresini dolduran Timsahlar, marşlar ve coşkulu tezahüratlarla takımlarına 90 dakika destek verdi.

RAKİP SOMA

Lider Bursaspor, bu sonuçla 23. galibiyetini aldı ve zirvedeki yerini 74 puanla korudu. Yeşil-beyazlılar, 19 Nisan Pazar günü saat 15.00'de Somaspor ile karşılaşacak. Yeşil-beyazlılar, sahasındaki mücadelede 1 puan alsa bile şampiyonluğun ilan edecek ve Trendyol 1. Lig'e yükselecek.

ALİAĞA KAZANDI

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta zirve takipçisi Aliağa FK, evindeki İzmir derbisinde Menemen FK'yı 5-0 mağlup ederek ikinci sıradaki yerini korudu. Bu skorla 68 puana ulaşan Aliağa, normal sezonun bitimine 2 hafta kala lider Bursaspor'u 6 puan geriden takibini sürdürdü.