Ziraat Türkiye Kupası
Haberler TFF 2. Lig Batman Petrolspor Trendyol 1. Lig'e yükseldi!

Batman Petrolspor Trendyol 1. Lig'e yükseldi!

Nesine 2. Lig Beyaz Grup'ta Batman Petrolspor, bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan ederek Trendyol 1. Lig'e yükseldi.

TFF 2. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 08 Nisan 2026 Çarşamba 18:24 Güncelleme Tarihi: 08 Nisan 2026 Çarşamba 18:29
Batman Petrolspor Trendyol 1. Lig'e yükseldi!

Ligin 35. haftasında Sincan 15 Temmuz Milli Birlik Stadı'nda Sincan Belediye Ankaraspor'a konuk olan Batman Petrolspor, rakibini 3-2 yendi.

Batman ekibinin gollerini 7. dakikada Kerim Frei, 78. dakikada Rahman Buğra Çağıran ve 90+4. dakikada Emir Alagöz attı. Ev sahibi takımın gollerini ise 41. dakikada Şahin Fıstıkcı ve 69. dakikada Samet Emre Gündüz kaydetti.

Bu sonuçla grupta puanını 79'a yükselten Batman Petrolspor, en yakın takipçisi Muğlaspor ile olan farkı 14 puana çıkardı. Batman ekibi, bitime 3 hafta kala grupta şampiyonluğunu ilan ederek adını 1. Lig'e yazdırdı.

Batman Petrolspor, 24 yıl sonra 1. Lig'de mücadele edecek. Batman ekibi son olarak 2001-2002 sezonunda 1. Lig'de yer almıştı.

TFF'DEN BATMAN PETROLSPOR'A TEBRİK

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol 1. Lig'e yükselen Batman Petrolspor'u kutladı.

TFF'nin internet sitesinden yayımlanan kutlama mesajında şu ifadelere yer verildi:

"Nesine 2. Lig Beyaz Grup'ta bugün oynanan 35. hafta müsabakalarının ardından Batman Petrolspor, sezonun bitmesine 3 hafta kala grubunu şampiyon olarak tamamlamayı garantileyerek Trendyol 1. Lig'e yükselmiştir. Başarılarından dolayı Batman Petrolspor Başkanı Mehmet Hakan Toy'u, yönetim kurulu üyelerini, teknik heyeti, futbolcuları ve Batman Petrolspor camiasını tebrik eder; önümüzdeki sezon mücadele edecekleri Trendyol 1. Lig'de başarılar dileriz."

