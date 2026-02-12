CANLI SKOR ANA SAYFA
Başkan Erdoğan'a Bursa'dan ziyaret

Başkan Erdoğan'a Bursa'dan ziyaret

2. Lig Kırmızı Grup’ta zirvedeki Bursaspor’da Başkan Enes Çelik ve beraberindekiler Başkent Ankara’da Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ı ziyaret ederek, görüşme yaptı.

TFF 2. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 12 Şubat 2026 Perşembe 06:50
Başkan Erdoğan'a Bursa'dan ziyaret

Süper Lig'in 5'inci Büyüğü Bursaspor'da Başkan Enes Çelik, Ankara'da önemli bir temas gerçekleştirerek Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi. 2. Lig Kırmızı Grup'ta şampiyonluğa koşan yeşil-beyazlılarda Başkan Enes Çelik'le birlikte görüşmeye; AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala ve Bursa Milletvekili Refik Özen de katıldı. Ziyarette Bursa'ya yönelik yatırımlar, şehrin öncelikleri ve Bursaspor'un geleceğine ilişkin önemli başlıkların ele alındığı belirtildi.

BURSA LİDERİNE GÜVENİYOR

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmede spor, ekonomi ve yerel kalkınma konularının öne çıktığı ifade edildi. Heyetin ziyaret sonrası yaptığı değerlendirmede, Başkan Erdoğan'ın Bursa'ya gösterdiği yakın ilgi ve desteklere teşekkür edildiği aktarıldı. Görüşmenin, kulübün projeleri ve kentin gelişimi adına önemli kazanımlar sağlayabileceği vurgulandı. Başkan Çelik de yaptığı paylaşımda, Bursa'nın liderine güvenen bir şehir olduğunu ifade ederek, bu emaneti aynı kararlılıkla taşımaya devam edeceklerinin altını çizdi.

