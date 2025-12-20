Bursa‘da hataya yer yok

Bursaspor, sahasında Aliağa'yı ağırlayacak. Bursa Atatürk Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma, saat 17.00'de başlayacak. Son 4 maçını kazanarak formda bir görüntü çizen yeşil-beyazlılar, rakibinin 7 puan önünde 37 puanla zirvede yer alıyor. Teknik Direktör Tahsin Tam, idmanlarda oyuncularını rehavete kapılmamaları konusunda uyarırken, bu kritik mücadelede hata istemediğini özellikle vurguladı.
