Ziraat Türkiye Kupası
Haberler TFF 2. Lig Bursa‘da hataya yer yok

Bursaspor, sahasında Aliağa'yı ağırlayacak. Bursa Atatürk Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma, saat 17.00'de başlayacak. Son 4 maçını kazanarak formda bir görüntü çizen yeşil-beyazlılar, rakibinin 7 puan önünde 37 puanla zirvede yer alıyor. Teknik Direktör Tahsin Tam, idmanlarda oyuncularını rehavete kapılmamaları konusunda uyarırken, bu kritik mücadelede hata istemediğini özellikle vurguladı.

TFF 2. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 20 Aralık 2025 Cumartesi 06:50
