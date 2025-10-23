CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler TFF 2. Lig Ankaragücü'nün yeni başkanı Muhammet Yaman oldu!

TFF 2. Lig temsilici Ankaragücü'nde Muhammet Yaman başkent ekibinin yeni başkanı oldu.

TFF 2. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2025 Perşembe 18:21
MKE Ankaragücü'nün olağanüstü genel kurulunda, 625 oyun 516'sını alan Muhammet Yaman başkent ekibinin yeni başkanı oldu.

MKE Ankaragücü'nün olağanüstü genel kurul toplantısı Ankara'da, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Genel kurulda mevcut başkan Gazi Ercüment Tekin aday olmazken, Muhammet Yaman ve Serkan Ülker başkanlık için yarıştı. Genel kurulda, önceki yönetimin faaliyet raporu, gelir-gider tablosu, denetleme kurulu raporu ve tahmini bütçe okunarak ibra edildi. Genel kurul toplantısına katılan 719 delegenin 625'i oy kullandı. Kullanılan 625 oyun 516'sını alan Muhammet Yaman başkent ekibinin yeni başkanı oldu. Başkan adaylarından Serkan Ülker ise 103 oyda kaldı. Genel kurulda 6 oy da geçersiz sayıldı.

