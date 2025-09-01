Altınordu endişeli

Altınordu, Erbaaspor'la 1-1 berabere kaldı, İskenderun'a 4-0 yenildi. Başkan Mehmet Özkan'ın kulübü devretme kararı ve yatırımcı bulamaması sonrası genç kadroyla sezona başlayan ekibin taraftarları, tecrübeli transfer yapılmazsa düşme riskinden endişeli.
Altınordu, Erbaaspor'la 1-1 berabere kaldı, İskenderun'a 4-0 yenildi. Başkan Mehmet Özkan'ın kulübü devretme kararı ve yatırımcı bulamaması sonrası genç kadroyla sezona başlayan ekibin taraftarları, tecrübeli transfer yapılmazsa düşme riskinden endişeli.