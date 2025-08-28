CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler TFF 2. Lig Ankaragücü hazır

Ankaragücü hazır

Nesine 2. Lig Beyaz Grup'ta şampiyonluk hedefleyen Ankaragücü, sezonun ilk karşılaşmasında evinde Erzincan'la 1-1 berabere kaldı. Cumartesi günü Adana 01'e konuk olacak sarı-lacivertliler, zorlu deplasmanda mutlak galibiyet hedefliyor. Teknik direktör Mustafa Kaplan yönetiminde hazırlıklarını sürdüren başkent ekibinde futbolcuların antrenmanda hırslı çalışması teknik heyeti sevindirdi.

TFF 2. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ağustos 2025 Perşembe 06:50
Ankaragücü hazır

