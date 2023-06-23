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MİY Taraftarlar Derneğinden Başkan Yılmaz'a kupa teşekkürü

Mersin İdman Yurdu Taraftar Derneği Başkanı Murat Tanış, tribün liderleri Mustafa Demirtaş, Hakan Bulut ve taraftarlar ile birlikte Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz’ı ziyaret ederek, desteklerinden dolayı teşekkür ettiler.

TFF 2. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 23 Haziran 2023 Cuma 20:39 Güncelleme Tarihi: 23 Haziran 2023 Cuma 20:42
MİY Taraftarlar Derneğinden Başkan Yılmaz'a kupa teşekkürü

2'nci Ligde Mersin'i temsil edecek olan Yeni Mersin İdman Yurdu'nun şampiyonluk kupasıyla Başkan Yılmaz'ı ziyaret eden Dernek Başkanı Tanış, "Mersin İdman Yurdu taraftarları olarak Başkanımıza spora ve sporcuya sunduğu her türlü destek ve katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz" dedi.

"Mersin İdman Yurdu'nun başarısı Mersin'in başarısıdır"

Göreve geldiği günden bugüne kadar Yeni Mersin İdman Yurdu'na tesis tahsis ederek ve binlerce taraftar ile destek vererek, takımın yanında olan Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz ise Dernek Başkanı Murat Tanış ve tribün liderlerinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Amaçlarının, birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmek olduğunu belirten Yılmaz; "Kırmızı lacivertlilere gönül vermiş tüm taraftarlarımızın ortak bir çatı altında buluşması bizleri de mutlu ediyor. Mersin İdman Yurdu Taraftar Derneği Başkanı Murat Tanış ve değerli yönetimine teşekkür ederim. Bu yıl büyük bir sevinç ve gururla 2'nci Lige yükseldik. Bu şampiyonluğun elde edilmesinde yönetim ve futbolcular kadar taraftarın da büyük bir emeği var. Taraftar, takımının yanında olduğunda başarı kaçınılmazdır. İnşallah yeni sezonda da hep birlikte takımımızın nice galibiyetlerine şahit oluruz. Ve takımımızı adım adım Süper Lig'e taşırız. Mersin İdman Yurdu'nun başarısı, Mersin'in başarısıdır. Bu şehrin çocuğu olarak Mersin İdman Yurdumuza hep destek verdik ve destek vermeye devam edeceğiz" diye konuştu.

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