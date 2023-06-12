Şanlıurfa Rüzgar gibi

İkinci Lig'de yarı final heyecanın diğer ayağında Şanlıurfaspor ile 24 Erzincan kozlarını paylaştı. Şanlıurfa GAP Stadı'nda oynanan mücadele stat ışıklandırmasında yaşanan problem nedeniyle yaklaşık 10 dakika geç başladı. Yeşil-sarılılar, ilk maçta deplasmanda 3-2 mağlup ettiği 24 Erzincanspor'u sahasında 2-0 yenerek finale yükseldi ve Spor Toto 1. Lig yolunda önemli bir adım daha attı. Nefes kesen mücadelede ilk yarının sonlarında Şanlıurfaspor 1-0 öne geçti. 45+1'de Kemal Rüzgar'ın golüyle Güneydoğu ekibi tur kapısını araladı ve devre 1-0 Şanlıurfa lehine bitti.

MÜTHİŞ DESTEK VARDI

Müthiş bir taraftar desteğiyle mücadele eden Şanlıurfaspor, 'rüzgar' gibi esen forveti Kemal Rüzgar ile 90+2'de bir gol daha bularak final biletini cebine koydu. Beyaz Grup'ta normal sezonu Çorum'un 4 puan ardında 2. bitiren Şanlıurfa, finalde karşılaşacağı Bucaspor'u geçerse en son 2016-2017'de yer aldığı Spor Toto 1. Lig'e geri dönecek.

Konya'da oynanacak finalde Bucaspor ile Şanlıurfa karşılaşacak. Tek maç usulüne göre oynanacak finalde 90 dakika sonunda eşitlik olursa uzatmalara ve penaltılara gidilecek.