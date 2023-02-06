İskenderunspor'dan yardım çağrısı! İki antrenör göçük altında

TFF 2. Lig ekiplerinden İskenderunspor, Kahramanmaraş'ta gerçekleşen ve çevre illerde de etkisi hissedilen 7.4 büyüklüğündeki deprem sonrası teknik heyetten iki antrenörün göçük altında kaldığını açıkladı.

Sosyal medyadan yardım çağrısında bulunan Akdeniz ekibi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Yaşanılan deprem sonrası teknik heyetimizden iki hocamız göçük altında kalmıştır. Tüm kuküp personellerimiz ve oyuncularımız hem hocalarımızı hem de göçük altında kalan diğer vatandaşlarımızı kurtarmaya çalışmaktadır. İskenderunspor Kulübü olarak; AFAD ve tüm yetkili kurumlardan İskenderun için ACİL YARDIM beklemekteyiz." ifadelerini kullandı.