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Deprem sonrası Volkan Demirel'den gözyaşlarıyla yardım çağrısı! "Burada durumlar çok kötü"

Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7.4 büyüklüğündeki deprem çevre şehirleri de oldukça olumsuz etkiledi. Hatayspor'da teknik direktörlük yapan Volkan Demirel, sosyal medya hesabından yardım talep etti. Gözyaşlarını tutamayan Demirel, "Biz kendi imkanlarımızla fazla bir şey yapamıyoruz. Ne kadar imkan varsa, hepsini göndermenizi istiyorum. Sadece Hatay değil, çevre illerde de durum aynı. Allah rızası için yardım edin." dedi.

Deprem Haberleri Giriş Tarihi: 06 Şubat 2023 Pazartesi 11:18
Deprem sonrası Volkan Demirel'den gözyaşlarıyla yardım çağrısı! "Burada durumlar çok kötü"

Kahramanmaraş Pazarcık merkezli gerçekleşen 7.4 büyüklüğündeki depremin etkisi çevre illerden de hissedildi. Hatayspor'da teknik direktörlük yapan Volkan Demirel, sosyal medya hesabından açtığı canlı yayında, şehirde yaşananları gözyaşlarıyla aktardı.

İşte o sözler...

Volkan Demirel: Burada herkes perişan. Herkes can çekişiyor Hatay'da. Buraya lütfen ambulans, yardım. Burada durumlar çok kötü. Yardım edin, insanlara ulaşamıyoruz."

Biz kendi imkanlarımızla fazla bir şey yapamıyoruz. Ne kadar imkan varsa, hepsini göndermenizi istiyorum. Sadece Hatay değil, çevre illerde de durum aynı. Allah rızası için yardım edin.

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