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Malatya'da voleybolcular enkaz altında! 3'ü kurtarıldı

Son dakika haberi... TVF Erkekler Voleybol 2.Ligi 6. Grupta play off mücadelesi veren Malatya Büyükşehir Belediyespor Takımı'nda 6 sporcu, konakladıkları otelin deprem sebebiyle yıkılmasıyla enkaz altında kaldı. Kurtarma çalışmalarında 3 sporcunun enkaz altından çıkartıldığı öğrenildi.

Deprem Haberleri Giriş Tarihi: 06 Şubat 2023 Pazartesi 11:36
Malatya'da voleybolcular enkaz altında! 3'ü kurtarıldı

Acil ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Kahramanmaraş Pazarcık'ta 7.4 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu. Birçok kişi enkaz altına kalırken Malatya Büyükşehir Belediyesporlu 6 voleybolcunun konakladıkları otelde enkaz altında kaldığı öğrenildi.

10 İLDE HİSSEDİLDİ
AFAD'ın yaptığı açıklamaya göre Kahramanmaraş Pazarcık'ta 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem saati 04.17 olarak kaydedilirken depremin derinliği ise 7 kilometre olarak bildirildi. Depremin 10 ilde birden şiddetli şekilde hissedildiği açıklandı.: Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya, Hatay...

6 SPORCUDAN 3'Ü KURTARILDI
TVF Erkekler Voleybol 2.Ligi 6. Grupta play off mücadelesi veren Malatya Büyükşehir Belediyespor takımı'nda 6 sporcu, konakladıkları Kırçuval Otel'in deprem sebebiyle yıkılmasıyla enkaz altında kaldı.

Kurtarma çalışmalarında 3 sporcunun enkaz altından çıkartıldığı öğrenildi.


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