Hayati 3 puan

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Tarsus İdman Yurdu, deplasmanda karşılaştığı Şanlıurfaspor'u 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın 24'üncü dakikasında Şanlıurfaspor'un kazandığı penaltı atışını kullanan Dilaver, topu ağlara gönderdi: 1-0. 49'uncu dakikada ceza alanında topla buluşan Alperen'in sert şutu filelerle buluştu: 1-1. 77'nci dakikada Gökhan'ın ara pasıyla ceza alanında topla buluşan Yılmaz'ın vuruşu ağlara gitti: 1-2. Tarsus bu galibiyetle play-off hattına çok yaklaşırken, Şanlıurfa'nın play-off umudu çok azaldı.



PENDİK MUTLU SONA YAKIN

Beyaz Grup'ta lider Pendikspor, deplasmanda Ankara Demirspor ile 0-0 berabere kalarak puanını 61'e yükseltti. İkinci sıradaki Isparta ile üçüncü ve dördüncü sıradaki Buca ile Amed de berabere kalınca puan farkları da aynı kaldı. Pendik kalan 6 maçta şampiyonluk için büyük avantaj yakalamış durumda. Önümüzdeki hafta Eskişehirspor'u konuk edecek İstanbul temsilcisi, çok büyük bir sürpriz olmazsa ligi birinci sırada bitirmeye ve adını 1. Lig'e yazdırmaya yakın.