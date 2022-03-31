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Hayati 3 puan

Play-off için savaşan Tarsus, 24’te Dilaver’in penaltısıyla geri düştü. 49’da Alperen ve 77’de Yılmaz ile galip ayrıldı.

TFF 2. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mart 2022 Perşembe 06:50
Hayati 3 puan

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Tarsus İdman Yurdu, deplasmanda karşılaştığı Şanlıurfaspor'u 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın 24'üncü dakikasında Şanlıurfaspor'un kazandığı penaltı atışını kullanan Dilaver, topu ağlara gönderdi: 1-0. 49'uncu dakikada ceza alanında topla buluşan Alperen'in sert şutu filelerle buluştu: 1-1. 77'nci dakikada Gökhan'ın ara pasıyla ceza alanında topla buluşan Yılmaz'ın vuruşu ağlara gitti: 1-2. Tarsus bu galibiyetle play-off hattına çok yaklaşırken, Şanlıurfa'nın play-off umudu çok azaldı.

PENDİK MUTLU SONA YAKIN
Beyaz Grup'ta lider Pendikspor, deplasmanda Ankara Demirspor ile 0-0 berabere kalarak puanını 61'e yükseltti. İkinci sıradaki Isparta ile üçüncü ve dördüncü sıradaki Buca ile Amed de berabere kalınca puan farkları da aynı kaldı. Pendik kalan 6 maçta şampiyonluk için büyük avantaj yakalamış durumda. Önümüzdeki hafta Eskişehirspor'u konuk edecek İstanbul temsilcisi, çok büyük bir sürpriz olmazsa ligi birinci sırada bitirmeye ve adını 1. Lig'e yazdırmaya yakın.

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