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08 Nisan 2020, Çarşamba
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’dan zemin harekatı

Manisa’dan zemin harekatı

Haftalar önce amatöre düşen Manisaspor, yaşadığı krizlere rağmen mevcut şartlarını iyileştirmeye çalışıyor. Geçen yıl elektrik ve suların kesilmesiyle bakımsızlıktan tarlaya dönen 'ndeki antrenman sahasının zemini verilen arada yenileniyor.

Haftalar önce amatöre düşen Manisaspor, yaşadığı krizlere rağmen mevcut şartlarını iyileştirmeye çalışıyor. Geçen yıl elektrik ve suların kesilmesiyle bakımsızlıktan tarlaya dönen 'ndeki antrenman sahasının zemini verilen arada yenileniyor. Zemini tamamen kaldıracak siyah-beyazlılar, 17 bin metrekarelik sahayı yeniden çimlendirecek. Çalışmaların hafta sonu başlayacağı öğrenildi.
  1. 8.4.2020
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