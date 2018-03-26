"Kesinlikle lige tutunacağız" – Fotomaç – 26 Mart 2018
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    26 Mart 2018, Pazartesi
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    "Kesinlikle lige tutunacağız"

    "Kesinlikle lige tutunacağız"

    TFF 2'nci Lig 'ta 5-2'lik galibiyetinin ardından Play-Off potasında yer alan 'u da deplasmanda 2-1 yenen düşme hattındaki Bodrum Belediyesi Bodrumspor, kendine geldi. Teknik direktör , 2 haftada alınan 6 puanın kendilerine büyük bir özgüven verdiğini belirterek, "Taraftarımız rahat olsun. Kesinlikle lige tutunacağız. galibiyetiyle ligde kalma adına yüzde 70 adım attık" diye konuştu.

    Geride kalan 6 hafta için iddialı konuşan , "Mersin ve Sivas maçlarından önce futbolcularımızın morali çok bozuktu. Takımda bir panik havası vardı. Adeta oyuncular dağılmıştı. Futbolcularımı en iyi şekilde motive etmeye çalıştım. Sürekli takımla konuşmalar yaptık. Artık bu galibiyetlerin ardından konuşmaya gerek yok. Takımımız potansiyelini gördü. Bundan sonra kolay kolay puan vermeyiz" yorumunu yaptı.
    Bodrumspor, üst basamağındaki 'la olan farkı 2 puana indirdi.

    1. 26 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 12:32
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