"Kesinlikle lige tutunacağız"
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 5-2'lik Mersin İdmanyurdu galibiyetinin ardından Play-Off potasında yer alan Sivas Belediyespor'u da deplasmanda 2-1 yenen düşme hattındaki Bodrum Belediyesi Bodrumspor, kendine geldi. Teknik direktör Tarık Daşgün, 2 haftada alınan 6 puanın kendilerine büyük bir özgüven verdiğini belirterek, "Taraftarımız rahat olsun. Kesinlikle lige tutunacağız. Sivas Belediyespor galibiyetiyle ligde kalma adına yüzde 70 adım attık" diye konuştu.
Geride kalan 6 hafta için iddialı konuşan Tarık Daşgün, "Mersin ve Sivas maçlarından önce futbolcularımızın morali çok bozuktu. Takımda bir panik havası vardı. Adeta oyuncular dağılmıştı. Futbolcularımı en iyi şekilde motive etmeye çalıştım. Sürekli takımla konuşmalar yaptık. Artık bu galibiyetlerin ardından konuşmaya gerek yok. Takımımız potansiyelini gördü. Bundan sonra kolay kolay puan vermeyiz" yorumunu yaptı.
Bodrumspor, üst basamağındaki Bucaspor'la olan farkı 2 puana indirdi.
- 26 Mart 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 12:32
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"Hep FETÖ yine FETÖ"
Toplam 5
Yorum
gürol elalem ne derse desin hadi hadi hadi hadiiiiiiiiii hadiii
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Terim 9.5 numara arıyor
Toplam 5
Yorum
Çılgın Türk Başkanın seçimlerden önce bir tane dünya yıldızı sözü var. Juve'den Dybala ya da PSG'den Mbappe'yi isteriz :)
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Beşiktaş Pepe'yi bakın kimin elinden kapmış!
Toplam 3
Yorum
Nirvana Pepe son oynadığı iki maçda çok önemli hatalar yaptı . Artık yedek kalabilir .seneye Vida ve Mitroviç oynar , oynamalı .
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