"Kesinlikle lige tutunacağız"

Geride kalan 6 hafta için iddialı konuşan Tarık Daşgün, "Mersin ve Sivas maçlarından önce futbolcularımızın morali çok bozuktu. Takımda bir panik havası vardı. Adeta oyuncular dağılmıştı. Futbolcularımı en iyi şekilde motive etmeye çalıştım. Sürekli takımla konuşmalar yaptık. Artık bu galibiyetlerin ardından konuşmaya gerek yok. Takımımız potansiyelini gördü. Bundan sonra kolay kolay puan vermeyiz" yorumunu yaptı.

Bodrumspor, üst basamağındaki Bucaspor'la olan farkı 2 puana indirdi.