Bucaspor'da kabus bitmiyor – Fotomaç – 26 Mart 2018
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    26 Mart 2018, Pazartesi
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    'da kabus bitmiyor

    Bucaspor'da kabus bitmiyor

    TFF 2'nci Lig 'ta deplasmanda Tuzlaspor'a 2-1 yenilip, en önemli rakibi Bodrumspor'un da Sivas Belediyespor'u aynı skorla mağlup etmesiyle düşme korkusunu yakından hissetmeye başlayan , taraftarına 3 sezondur kabus yaşatıyor.

    1'inci Lig'e 2014-15'te veda ettikten sonra 3 senedir 2'nci Lig'de mücadele eden , her seferinde kümede kalma savaşı verdi. Sarı-lacivertliler 2015-16 sezonunda yer aldığı 'ta son haftada kümede kalışını ilan etti. Camiasına büyük korku yaşatan Bucaspor, 34'üncü haftada 'la 2-2 berabere kalarak 1 puan farkla lige tutundu. Bucaspor için kabus 2016-17'de de sürdü.

    Yaşadığı maddi sorunlar yüzünden kadro kuramayan Bucaspor, geçen sezon da 33'üncü haftada Zonguldak Kömürspor'u yenerek düşmekten son anda kurtuldu. Bucaspor Play-Off parolasıyla başladığı bu sezonu yine hep alt sıralarda geçirdi. Alacaklarını tahsil edemeyen birçok futbolcunun takımdan ayrılması üzerine zora düşen İzmir ekibi, bitime 6 hafta kala ateş hattının bir basamak üzerinde yer aldı. Son 3 maçından 1 puan çıkarabilen Buca'nın 16'ncı Bodrumspor ile arasında 2 puan fark kaldı. Kötü tablo karşısında panik yaşayan taraftarları korku sardı. Bucaspor, önündeki süreçte Amed Sportif, Bodrumspor (D), Afjet Afyonspor, , Kastamonu 1966 (D) ve Etimesgut Belediyespor ile kader maçlarına çıkacak.

    BUCASPOR 90 YAŞINDA
    Tuzlaspor yenilgisiyle alt sıralardan kurtulamayan Bucaspor, 90'ıncı kuruluş yıl dönümünü kutladı. Yöneticiler ve taraftarlar, dayanışma yemeğinde bir araya gelirken organizasyona Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina da katıldı. Buca Gölet Tesisleri'nde düzenlenen gecede konuşan Levent Piriştina, Bucaspor'un birlik ve beraberlik olgusuyla zor günlerini geride bırakacağını söyledi. Başkan Ahmet Doğan ise kulübün çok önemli bir tarihe sahip olduğunu dile getirerek, desteği sürmesini istedi.

    1. 26 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 12:13
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