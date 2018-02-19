Bodrumspor kötü gidişe çare bulamıyor

TFF 2'nci Lig'e tarihinde ilk kez bu sezon çıkan Bodrum Belediyesi Bodrumspor, Kastamonuspor 1966'yla evinde golsüz berabere kalarak yer aldığı Kırmızı Grup'ta düşme hattına geriledi. Grupta 6 haftadır galip gelemeyen yeşil-beyazlı ekip, son 13 maçta da yalnız 1 galibiyet alabildi. Devre arasında yapılan transferlere rağmen kötü gidişe çare bulamayan Bodrum'da taraftarlar umutsuzluğa kapılmaya başladı.