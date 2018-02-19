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    19 Şubat 2018, Pazartesi
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    Bodrumspor kötü gidişe çare bulamıyor

    Bodrumspor kötü gidişe çare bulamıyor

    2'nci Lig'e tarihinde ilk kez bu sezon çıkan Belediyesi Bodrumspor, Kastamonuspor 1966'yla evinde golsüz berabere kalarak yer aldığı 'ta düşme hattına geriledi. Grupta 6 haftadır galip gelemeyen yeşil-beyazlı ekip, son 13 maçta da yalnız 1 galibiyet alabildi. Devre arasında yapılan transferlere rağmen kötü gidişe çare bulamayan 'da taraftarlar umutsuzluğa kapılmaya başladı.

    1. 19 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 12:41
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