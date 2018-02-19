Bodrumspor kötü gidişe çare bulamıyor
TFF 2'nci Lig'e tarihinde ilk kez bu sezon çıkan Bodrum Belediyesi Bodrumspor, Kastamonuspor 1966'yla evinde golsüz berabere kalarak yer aldığı Kırmızı Grup'ta düşme hattına geriledi. Grupta 6 haftadır galip gelemeyen yeşil-beyazlı ekip, son 13 maçta da yalnız 1 galibiyet alabildi. Devre arasında yapılan transferlere rağmen kötü gidişe çare bulamayan Bodrum'da taraftarlar umutsuzluğa kapılmaya başladı.
- 19 Şubat 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 12:41
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Devir teslim!
Toplam 9
Yorum
Kabataşlı 2penaltılıSerdarDENGESİZ.ÇıkardınKORAY ıAL.GomisiÇıkar.ERENİal.DONKdursunYerinde.FegİÇıkar.Yasinİal.RecepGökaySelçukKaanNerede?AykutuÖrnekAL
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'Fatih Terim yanlış yaptı'
Toplam 21
Yorum
gs lı çok yazık oldu ben fatih terimin tudordan üstün oldugunu daha iyi hoca oldugunu sanmıyorum tudor daha iyiydi fatih kovuldu 4 üncüye aday.
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G.Saray kulüp doktoru uyarmıştı! Gomis...
Toplam 1
Yorum
taner bu durumdaki oyuncuyu oynatmak ne onu riske atmak demektir.ne olursa olsun oynatmamak gerektı.hadi yöneticiler bunu düşünemediler.doktor ni
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