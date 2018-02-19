Nazilli'de Yavuz umudunu kaybetmiyor
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Konya Anadolu Selçukspor'a deplasmanda 2-1 yenilerek düşme potasından kurtulamayan Nazilli Belediyespor'da teknik direktör Ahmet Yavuz, takımından umutlu olduğunu söyledi.
Konya deplasmanında her iki yarıda da üstün bir oyun sergilediklerini anlatan Yavuz, "Maçta öne geçmeyi başardık ancak birçok pozisyonu değerlendiremedik. Maalesef futbolda iyi oynayana değil kazanana 3 puan veriyorlar" dedi.
Maçta hatalı goller yiyen kaleci Onur Bulut'a sahip çıkan Yavuz, "Yediğimiz golleri bireyselleştirmiyorum. Onur bu zamana kadar çok kritik maçlarda önemli kurtarışlar yaptı. Golleri Onur değil bütün takım yedi. Kalecimizle ilgili hiçbir sıkıntı yok. Her şey daha güzel olacak. Bu yenilgiyi telafi edeceğiz" diye konuştu.
- 19 Şubat 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 11:56
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Ben de geliştim
Toplam 13
Yorum
fb hakem hatalarını aykut yaptırmıyor kim futbolu yönetiyorsa demekki yanlış yönetiyor bunun seni beni yok bütün futbol klüpleri mağdur düşünün
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3 yıl sonra asist yaptı
Toplam 1
Yorum
Aslan ILK DEVRE ORTASAHADA SÜPER ISLER YAPTI HOCA SERDARA KIZDI 2.DEVRE DONKU DEFANSA CEKEREK HARAKIRI YAPTI KIZMAYACAKSIN YANLIS YAPTIN F.TERIM
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Ben de geliştim
Toplam 13
Yorum
ÇUKUR Adam hakkıını savunuyor siz algı operasyonu diyorsunuz niye sussun haklıysanız sizde susmayın adam haksızlığa karşı bunun sorumlusu mhk
Nazilli'de Yavuz umudunu kaybetmiyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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