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A Milli Erkek Hentbol Takımı EURO 2024 aday kadrosu açıklandı

A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın Portekiz ve Kuzey Makedonya maçlarının aday kadrosu belirlendi.

Hentbol Haberleri Giriş Tarihi: 10 Nisan 2023 Pazartesi 16:38 Güncelleme Tarihi: 10 Nisan 2023 Pazartesi 16:39
A Milli Erkek Hentbol Takımı EURO 2024 aday kadrosu açıklandı

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamada, EHF Erkekler EURO 2024 Elemeleri 1. Grup'ta mücadele eden Türkiye'nin Portekiz ve Kuzey Makedonya maçları için Ankara'da yapacağı hazırlık kampının kadrosu duyuruldu.

Başantrenör Okan Halay yönetiminde 17 Nisan'da kampa girecek A Milli Takım, gruptaki 5'inci maçını Portekiz ile 26 Nisan Çarşamba günü saat 18.00'de Ankara THF Spor Kompleksi'nde oynayacak.

Milliler, gruptaki son maçında ise 30 Nisan Pazar günü Kuzey Makedonya ile deplasmanda karşılaşacak. Başkent Üsküp'teki Boris Trajkovski Salonu'nda oynanacak karşılaşma, (TSİ) 19.00'da başlayacak.

Milli takım aday kadrosuna davet edilen sporcular şöyle:

"Mehmet Emre (Beşiktaş Yurtbay Seramik), Hüseyin Bereket (Bursa Nilüfer Belediyesi), Taner Günay (Sakarya Büyükşehir Belediyesi), Samet Kanberoğlu (Beykoz Belediyesi), Enis Harun Hacıoğlu (Beşiktaş Yurtbay Seramik), Baran Nalbantoğlu (Beşiktaş Yurtbay Seramik), Yakup Yaşar Simsar (Beşiktaş Yurtbay Seramik), Fatih Çalkamış (Bursa Nilüfer Belediyesi), Ali Emre Babacan (Beykoz Belediyesi), Doruk Pehlivan (TSV GWD Minden/Almanya), Gökay Bilim (Beşiktaş Yurtbay Seramik), Eray Karakoç (HC Ohrid/Kuzey Makedonya), Atakan Şirin (Spor Toto), Halil İbrahim Öztürk (Sports Club/Katar), Durmuş Ali Tınkır (Steau Bükreş/Romanya), Ramazan Döne (Sakarya Büyükşehir Belediyesi), Ömür Pehlivan (Beykoz Belediyesi), Eyüp Arda Yıldız (Beşiktaş Yurtbay Seramik), Şevket Yağmuroğlu (Beşiktaş Yurtbay Seramik), Çetin Çelik (Sakarya Büyükşehir Belediyesi), Mehmet Ali Karadurmuş (Mihalıççık Spor Kulübü), Koray Ayar (TSV Hannover Burgdorf/Almanya), Alper Aydın (Beykoz Belediyesi), Çağlayan Öztürk (Beykoz Belediyesi), Tolga Durmaz (TUS Vinnhorst/Almanya)."

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