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17 Şubat 2020, Pazartesi
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Hentbolda Ortadoğulular şampiyon oldu!

Hentbolda Ortadoğulular şampiyon oldu!

’da düzenlenen Ankara Hentbol Turnuvası’nda şampiyonluğu göğüsleyerek, grup müsabakalarında kenti temsil etme hakkı kazandı.

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı faaliyet takviminde yer alan Gençler Kız-Erkek Hentbol İl Birinciliği Müsabakaları tamamlandı. Erkek finalde Ted Koleji'ni 29-25 yenerek namağlup şampiyon oldu. Ortadoğulular Özel Mamak Anadolu Lisesi Kadın Hentbol Takımı ise 2.'si oldu.

Son derece zorlu maçlar oynayarak şampiyon olduklarını belirten Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Cenik, "Şampiyon olmanın haklı gururunu yaşıyoruz" dedi. İyi bir ekiple il birinciliğinde yer aldıklarını belirten Cenik, yakalanan başarının planlı ve programlı çalışmanın ardından geldiğini söyledi. Hentbolun son derece zorlu bir takım sporu olduğunu belirten Cenik, zor dallarda şampiyon olabilmek için daha fazla efor sarf edildiğini vurguladı. İl şampiyonu oldukları için ayrı bir mutluluk yaşadıklarını dile getiren Cenik, "Öğrencilerimizi kutlar, emeği geçen tüm öğretmen, antrenör ve yöneticilerimize teşekkür ederim. İlimizi temsilen grup müsabakalarına çıkacağız. Kısacası sorumluluk artacaktır. Ancak ben sporcu kardeşlerimin bunun üstesinden rahatlıkla geleceğine inanıyorum. Okul olarak gruplarda oynanacak maçlarda Ankara'yı en iyi şekilde temsil etmenin gayreti içinde olacağız. Şimdi çok daha fazla çalışarak kendimizi geliştirmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

  1. 17.02.2020
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