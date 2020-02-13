Selim Muti: Spor derslerden kaçmak için bir bahâne değildir

Buluşmada önce Nilüfer Belediyespor Erkek Hentbol Takımı Başantrenörü Selim Muti söz alarak hentbol hakkında öğrencilere bilgi verdi.

Hentbolun güç ve çevikliğe dayalı bir spor dalı olduğunu söyleyen Selim Muti, "Bunun yanında sporcu disiplini ve sporcu çalışması kadar, beslenme de önemli. Sporda dayanıklılık kadar devamlılık da lâzım" diye konuştu. Muti, bu sezonda hedeflerinin Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde ilk 4 sırada yer almak olduğunu vurguladı. Sporun derslere engel olmadığına dikkat çeken Nilüfer Belediyespor Erkek Hentbol Takımı'nın başarılı orta oyuncusu Ramazan Mutlu da, sporun eğitim hayatını olumlu etkilediğine dikkat çekti.

"SPOR DERSLERDEN KAÇMAK İÇİN BİR BAHANE DEĞİLDİR"

Mutlu, "Spor derslerden kaçmak için bir bahâne değildir. Aksine derslerinde başarılı olanlar daha iyi sporcu oluyor. Şu ânda burada bulunan hentbolcu arkadaşlarımın hepsi ya üniversite mezunu, ya da üniversite öğrencisi. Artık aileler de çocuklarının hem sporcu, hem öğrenci olabileceği konusunda daha da bilinçlendiler. Bu yaşlarda mutlaka bir spor dalına yönelin" dedi.

İsmail Kadriye Solakoğulları Ortaokulu Müdürü Yüksel Çarbuğa da, hafta sonunda Beşiktaş ile karşılaşacak olan Nilüfer Belediyespor Erkek Hentbol Takımı'na başarılar dileyerek " Sizleri okulumuzda ağırlamaktan memnuniyet duyduk. Okulumuzda sporun bir çok branşında takımlar kurarak, öğrencilerimizin spor yapmalarına imkân sağlıyoruz" dedi.