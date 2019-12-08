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08 Aralık 2019, Pazar
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Hızırbeyli sultanlar hentbolda il birincisi oldu

Hızırbeyli sultanlar hentbolda il birincisi oldu

'da düzenlenen Okullar Arası Küçük Kızlar Hentbol İl Birinciliği'nde Hızırbey Ortaokulu şampiyonluğu göğüsleyerek, grup müsabakalarında kenti temsil etme hakkı kazandı.

Hentbol İl Birinciliği Müsabakaları Milli Eğitim Çalışanları Spor Salonu'nda oynanan maçlar nefesleri kesti.
Düzenlenen müsabakalarda 3 yıldır şampiyon olan Isparta bu yıl yine il birincisi oldu.
Kentte, 5 takımın katıldığı müsabakalarda Küçük Kızlarda il birincisi olan Hızırbey Orta Okulu'nun başarısında Beden Eğitimi Öğretmeni Veysel Efe ve Antrenör Recep Aydemir başrol oynadı.

Namağlup şampiyon sarı - siyahlılar, Isparta'yı grup müsabakalarında temsil etme hakkı kazandı. Diğer yandan, Hızırbey Orta Okulu Küçük Kız Takımını Isparta şampiyonluğuna taşıyan kadroda ise, Damla Bilgiç, Ayşe Ece Mercan, Hayrunnisa Baş, Gözde Nur Çakmak, Dilara Delegen, Havvanaz Özünlü, Ayşe Eflin Güvenç, Elif Narşap ve Ebrar Demir isimli sporcular yer aldı.

  1. 08.12.2019
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