Hızırbeyli sultanlar hentbolda il birincisi oldu
Isparta'da düzenlenen Okullar Arası Küçük Kızlar Hentbol İl Birinciliği'nde Hızırbey Ortaokulu şampiyonluğu göğüsleyerek, grup müsabakalarında kenti temsil etme hakkı kazandı.
Hentbol Isparta İl Birinciliği Müsabakaları Milli Eğitim Çalışanları Spor Salonu'nda oynanan maçlar nefesleri kesti.
Düzenlenen müsabakalarda 3 yıldır şampiyon olan Isparta Hızırbey Orta Okulu bu yıl yine il birincisi oldu.
Kentte, 5 takımın katıldığı müsabakalarda Küçük Kızlarda il birincisi olan Hızırbey Orta Okulu'nun başarısında Beden Eğitimi Öğretmeni Veysel Efe ve Antrenör Recep Aydemir başrol oynadı.
Namağlup şampiyon sarı - siyahlılar, Isparta'yı grup müsabakalarında temsil etme hakkı kazandı. Diğer yandan, Hızırbey Orta Okulu Küçük Kız Takımını Isparta şampiyonluğuna taşıyan kadroda ise, Damla Bilgiç, Ayşe Ece Mercan, Hayrunnisa Baş, Gözde Nur Çakmak, Dilara Delegen, Havvanaz Özünlü, Ayşe Eflin Güvenç, Elif Narşap ve Ebrar Demir isimli sporcular yer aldı.
- 08.12.2019
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Avcı: Skor iyi ama oyun!
Toplam 1
Yorum
Ali Kemal Güner Güven, Umut Nair, Muhayer ve Lens bu takımın oyuncusu değil 2. veya 3.lig oyuncuları kesinlikle gönderilmeli...
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Anlaşma sağlandı! Galatasaray 120 milyon ödeyecek
Toplam 3
Yorum
SN ALP YALMAN A SAYGI İLE TEBRİKLER CENGİZ BAŞKANIM. GS YIN DAHA ÇOK TESİSİ OLMASI LAZIM. BUNU ESKİ BAŞKANIMIZ ALP YALMAN ÇOK YAPIYOR VE GS YA TESİS KAZANDIRIYORDU.
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Trabzonspor'un golcüsü Sörloth antrenmanda sakatlandı
Toplam 3
Yorum
paşa o darbeyi vuran kazmayı da yazın bari,
Hızırbeyli sultanlar hentbolda il birincisi oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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