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Önemli bir galibiyet
Galibiyetin mimarlarından Kongolu ön libero Massanga Matondo, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, "Öncelikle tüm kadınların Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Bizim için çok önemli bir galibiyet. Galibiyete çok fazla ihtiyacımız vardı" dedi. Hatayspor'un ilk golünü atan Görkem Sağlam ise "Kötü gidişattan sonra burada kazanmak için bizim için gurur verici. Ben de gol attığım ve takıma katkı sağladığım için çok memnunum" dedi.
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