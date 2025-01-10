Hatayspor Cristian Atsu’yu unutmadı

Kulüpten Atsu'ya yönelik yayınlanan mesajda; "Bugün 6 Şubat felaketinde aramızdan ayrılan, değerli futbolcumuz Christian Atsu'nun doğum günü. Kendisini kaybetmenin acısını her gün kalbimizde hissediyoruz. Atsu'ya bir kez daha yüce Allah'tan rahmet, ailesine sabır diliyoruz" denildi.

Bugün 6 Şubat felaketinde aramızdan ayrılan, değerli futbolcumuz Christian Atsu'nun doğum günü. Kendisini kaybetmenin acısını her gün kalbimizde hissediyoruz. Atsu'ya bir kez daha yüce Allah'tan rahmet, ailesine sabır diliyoruz.#AtakaşHatayspor pic.twitter.com/TOjPqgi3kV — Hatayspor (@Hatayspor_FK) January 10, 2025