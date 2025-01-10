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Haberler Hatayspor Hatayspor Cristian Atsu’yu unutmadı

Hatayspor Cristian Atsu’yu unutmadı

Süper Lig ekiplerinden Hatayspor, 6 Şubat deprem felaketine Antakya’da Rönesans Rezidans’ta bulunan dairesinde yakalanarak hayatını kaybeden Ganalı futbolcusu Cristian Atsu’nun doğum gününü kutladı.

Hatayspor Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ocak 2025 Cuma 17:50 Güncelleme Tarihi: 10 Ocak 2025 Cuma 17:50
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Hatayspor Cristian Atsu’yu unutmadı

Kulüpten Atsu'ya yönelik yayınlanan mesajda; "Bugün 6 Şubat felaketinde aramızdan ayrılan, değerli futbolcumuz Christian Atsu'nun doğum günü. Kendisini kaybetmenin acısını her gün kalbimizde hissediyoruz. Atsu'ya bir kez daha yüce Allah'tan rahmet, ailesine sabır diliyoruz" denildi.

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