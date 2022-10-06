Hatayspor Teknik Direktörü: Volkan Demirel: Kazanmaktan başka şansımız yok

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Osman Çalgın Tesisleri'ndeki antrenman öncesi Alanyaspor maçıyla ilgili değerlendirmede bulundu.

Hatay'da kendisi için her şeyin çok iyi gittiğini ve kentte kendisine olan ilgiden çok mutlu olduğunu belirten Demirel, "Alanyaspor maçına hazırlanıyoruz. Kazanacağımızdan eminiz. Sivasspor maçında da söylemiştim. Kazanmaktan başka şansımız yok. Orada gerektiği gibi oynayarak kazanmasını bilmiştik. Yine gerektiği gibi oynayarak kazanmasını bilen biz olacağız. Herkesin morali çok yüksek. Çok motive. Olduğumuz yer bu takımın hakkı değil. O sebeple takımı hak ettiği noktaya en kısa sürede ulaştırmaya çalışacağız." dedi.

İlk 6 haftayı unuttuklarını belirten Demirel, kendileri için ligin yeni başladığını ve her maça kazanmak için çıkacaklarını dile getirdi.

Ruben Ribeiro'nun Sivasspor maçında gördüğü kırmızı kartı da değerlendiren Demirel, "Bunlar maç içerisinde olabilecek şeyler. Bunun başka yere çekilmesini istemiyorum. Maç sonu takımdan özür diledi. Biz de ona teşekkür ettik. Çünkü, 10 kişi kalınca bu savunmayı bize kendisi yaptırdı." ifadelerini kullandı.

Demirel, futbolun taraftarlarla güzel olduğunu vurgulayarak, "Çoluk, çocuk 7'den 70'e herkesi maça bekliyoruz. O coşkuyu, o kazanmayı bizle beraber yaşasın. Taraftar gelince daha da iştahlanacağız. Taraftarın bizi yalnız bırakmayacağını ümit ediyorum." şeklinde konuştu.