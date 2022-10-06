Haberler Hatayspor Hatayspor Teknik Direktörü: Volkan Demirel: Kazanmaktan başka şansımız yok

Hatayspor Teknik Direktörü: Volkan Demirel: Kazanmaktan başka şansımız yok

Son dakika spor haberi: Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor da teknik direktör Volkan Demirel, ligin 9. haftasında Corendon Alanyaspor ile oynayacakları maçı alt sıralardan kurtulmak için kazanmaları gerektiğini söyledi.

Hatayspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ekim 2022 Perşembe 18:51
Hatayspor Teknik Direktörü: Volkan Demirel: Kazanmaktan başka şansımız yok

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Osman Çalgın Tesisleri'ndeki antrenman öncesi Alanyaspor maçıyla ilgili değerlendirmede bulundu.

Hatay'da kendisi için her şeyin çok iyi gittiğini ve kentte kendisine olan ilgiden çok mutlu olduğunu belirten Demirel, "Alanyaspor maçına hazırlanıyoruz. Kazanacağımızdan eminiz. Sivasspor maçında da söylemiştim. Kazanmaktan başka şansımız yok. Orada gerektiği gibi oynayarak kazanmasını bilmiştik. Yine gerektiği gibi oynayarak kazanmasını bilen biz olacağız. Herkesin morali çok yüksek. Çok motive. Olduğumuz yer bu takımın hakkı değil. O sebeple takımı hak ettiği noktaya en kısa sürede ulaştırmaya çalışacağız." dedi.

İlk 6 haftayı unuttuklarını belirten Demirel, kendileri için ligin yeni başladığını ve her maça kazanmak için çıkacaklarını dile getirdi.

Ruben Ribeiro'nun Sivasspor maçında gördüğü kırmızı kartı da değerlendiren Demirel, "Bunlar maç içerisinde olabilecek şeyler. Bunun başka yere çekilmesini istemiyorum. Maç sonu takımdan özür diledi. Biz de ona teşekkür ettik. Çünkü, 10 kişi kalınca bu savunmayı bize kendisi yaptırdı." ifadelerini kullandı.

Demirel, futbolun taraftarlarla güzel olduğunu vurgulayarak, "Çoluk, çocuk 7'den 70'e herkesi maça bekliyoruz. O coşkuyu, o kazanmayı bizle beraber yaşasın. Taraftar gelince daha da iştahlanacağız. Taraftarın bizi yalnız bırakmayacağını ümit ediyorum." şeklinde konuştu.

DİĞER
Diva Bülent Ersoy açtı ağzını yumdu gözünü! Sacit Aslan’a zehir zemberek sözler!
Ankara'da 24 yaşındaki üniversite öğrencisi Aydan D. eski erkek arkadaşı tarafından sokak ortasında darbedildi! 'Beni öldüreceğini söyledi'
Abdullah Avcı: Önemli bir adım atmak istiyoruz
Cimbom'da Kerem Aktürkoğlu krizi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Demirel etkisi
Volkan Demirel Hatayspor'a 3 puanla başladı!
KIRTASİYE YARDIMI BAŞVURUSU E-DEVLET | Kırtasiye yardımı nedir, ne kadar, kimlere verilir? Kırtasiye yardımı başvuru şartları, gerekli belgeler
Mevlid Kandili'nde oruç tutulur mu?
2023 yeni asgari ücret zammı belli oldu mu?
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İlkay'ın eşinden Manchester eleştirisi! "Taze yemek yok" İlkay'ın eşinden Manchester eleştirisi! "Taze yemek yok" 19:16
TFF 2. ve 3. Liglere "Şeffaflık Tescil Teknolojisi" uygulayacak TFF 2. ve 3. Liglere "Şeffaflık Tescil Teknolojisi" uygulayacak 19:06
PFDK kararları açıklandı! Beşiktaş ve Trabzonspor... PFDK kararları açıklandı! Beşiktaş ve Trabzonspor... 18:51
Volkan Demirel: Kazanmaktan başka şansımız yok Volkan Demirel: Kazanmaktan başka şansımız yok 18:42
Abdullah Avcı: Önemli bir adım atmak istiyoruz Abdullah Avcı: Önemli bir adım atmak istiyoruz 18:26
Cimbom'da Kerem Aktürkoğlu krizi! Cimbom'da Kerem Aktürkoğlu krizi! 18:06
Daha Eski
PFDK'dan Beşiktaş ve Trabzonspor'a para cezası PFDK'dan Beşiktaş ve Trabzonspor'a para cezası 17:52
Pereira dönüyor! İşte takımı Pereira dönüyor! İşte takımı 17:47
Monaco-Trabzonspor maçında 11'ler belli oldu! Monaco-Trabzonspor maçında 11'ler belli oldu! 17:46
G.Saray hayalini açıkladı! "Barcelona gibi..." G.Saray hayalini açıkladı! "Barcelona gibi..." 17:41
Sturm Graz - Lazio maçı saat kaçta? Sturm Graz - Lazio maçı saat kaçta? 14:27
Midtjylland - Feyenoord maçı saat kaçta? Midtjylland - Feyenoord maçı saat kaçta? 14:30