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SÜPER LİG HABERLERİ | Hatayspor ile Kayserispor 5. kez rakip oluyor!

Son dakika haberleri... Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Hatayspor, evinde Kayserispor'u ağırlayacak. Bu mücadele iki takım arasındaki 5. karşılaşma olacak. İşte detaylar...

Hatayspor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Eylül 2022 Cuma 10:14
SÜPER LİG HABERLERİ | Hatayspor ile Kayserispor 5. kez rakip oluyor!

Hatayspor ile Yukatel Kayserispor, Süper Lig tarihinde beşinci kez karşılaşacak.

Hatayspor ile Yukatel Kayserispor, Süper Lig'in 7. haftasında Yeni Hatay Stadı'nda karşılaşacak. İki ekip, Süper Lig tarihinde daha önce 4 kez karşılaştı. 4 maçta 2 kez Hatayspor kazanırken 2 kez de Yukatel Kayserispor kazandı. İki takım arasında oynanan maçlarda 14 gol atıldı.

Hatayspor ile Yukatel Kayserispor arasında oynanan 4 maçta alınan sonuçlar şu şekilde:

2020/2021 Kayserispor-Hatayspor 0-1

2020/2021 Hatayspor-Kayserispor 1-3

2021/2022 Hatayspor-Kayserispor 2-1

2021/2022 Kayserispor-Hatayspor 4-3

16 Eylül Cuma günü Yeni Hatay Stadyumu'nda 20:00'da başlayacak olan müsabakada hakem Çağdaş Altay düdük çalacak.

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