Hatayspor'a genç forvet

Hatayspor, Beşiktaş altyapısında yetişen Berke Önde ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Isparta'dan ayrılan 22 yaşındaki golcü, geçen sezon kiralık oynadığı Tarsus İY'de 7 maçta 1 kez ağları sarstı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Genç forvet oyuncusu Berke Önde ile 3 yıllık sözleşme imzaladık. İmza törenine Onursal Başkanımız Lütfü Savaş, Başkan Vekilimiz Prof. Dr. Mustafa Özat, Başkan Vekilimiz Aydın Toksöz, Genel Sekreterimiz Rahmi Vardı ve Altyapı, Yönetim Koordinatörümüz Mithat Baklacı katıldı" ifadelerine yer verildi.
ŞAMPİYONA ÇİFT İDMANLA HAZIRLIK
İlk haftayı bay geçen Hatayspor, sezonu son şampiyon Trabzonspor ile deplasmanda oynayacağı maçla açacak. Bordo-beyazlılar, güçlü rakibine günde çift antrenmanla hazırlanıyor.