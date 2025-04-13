  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Halter Milli halterci Cansu Bektaş üst üste 3. kez Avrupa şampiyonu

Milli halterci Cansu Bektaş üst üste 3. kez Avrupa şampiyonu

Milli halterci Cansu Bektaş, Moldova’da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası’nda toplamda 166 kilo ile altın madalya kazandı.

Halter Haberleri Giriş Tarihi: 13 Nisan 2025 Pazar 19:27
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Milli halterci Cansu Bektaş üst üste 3. kez Avrupa şampiyonu

Milli halterci Cansu Bektaş, Avrupa şampiyonuİSTANBUL,(DHA)- MİLLİ 2025 Avrupa Halter Şampiyonası, Moldova'nın başkenti Kişinev'de başladı. Arena Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonada 42 ülkeden 185'i kadın, 333 sporcu katıldı. Şampiyonanın ilk gününde milli sporcular; 2 altın, 2 gümüş, 1 bronz olmak üzere 5 madalya kazandı. Kadınlar 45 kiloda Türkiye'yi temsil eden Cansu Bektaş koparmada 76 kilo ile gümüş, silkmede 90 kilo ile gümüş, toplamda 166 kilo ile altın madalya kazanarak Avrupa Şampiyonu oldu.

Aynı kiloda yarışan milli sporcu Gamze Altun ise koparmada 68 kilo ile beşinci sırada yer alırken, silkme 93 kilo ile altın, toplam 161 kilo ile bronz madalyanın sahibi oldu. Müsabakalar sonrasında sporculara madalyalarını Türkiye'nin Kişinev Büyükelçisi Uygar Mustafa Sertel ve Avrupa Halter Federasyonu (EWF) Başkanı Astrit Hasani verdi.

Tekke: Kolay karşılaşmamız olmuyor!
Trabzonspor-Çaykur Rizespor | CANLI
DİĞER
Yıldız Tilbe, Netanyahu’ya seslendi: "Sonun firavun gibi olacak!"
ABD’li BM yetkilisi Jeffrey Sachs ifşa etti! İşte ABD'nin İsrail planı! 5 yılda 7 savaş!
Mou: Televizyon uzmanları açıklasın
De Bruyne transferde sessizliğini bozdu! F.Bahçe ve G.Saray...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Açıkalın: "Önemli bir 3 puan aldık" Açıkalın: "Önemli bir 3 puan aldık" 19:00
Olimpiyat Stadı'nda golsüz beraberlik! Olimpiyat Stadı'nda golsüz beraberlik! 18:58
Net Global Sivasspor-F.Bahçe | CANLI Net Global Sivasspor-F.Bahçe | CANLI 18:52
Tekke: Kolay karşılaşmamız olmuyor! Tekke: Kolay karşılaşmamız olmuyor! 18:39
Mou: Televizyon uzmanları açıklasın Mou: Televizyon uzmanları açıklasın 18:13
Benfica-Arouca maçı ne zaman? Benfica-Arouca maçı ne zaman? 18:04
Daha Eski
Eintracht Frankfurt-Heidenheim maçı ne zaman? Eintracht Frankfurt-Heidenheim maçı ne zaman? 18:02
Kayseri Paşa'yı 10 kişiyle devirdi! Kayseri Paşa'yı 10 kişiyle devirdi! 17:57
Trabzonspor-Çaykur Rizespor | CANLI Trabzonspor-Çaykur Rizespor | CANLI 17:42
F.Bahçe'nin 11'i belli oldu! F.Bahçe'nin 11'i belli oldu! 17:36
Trabzonspor'un ilk 11'i açıklandı! Trabzonspor'un ilk 11'i açıklandı! 17:27
R.Madrid'den olaylı galibiyet! R.Madrid'den olaylı galibiyet! 17:11