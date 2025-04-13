Milli halterci Cansu Bektaş üst üste 3. kez Avrupa şampiyonu

Milli halterci Cansu Bektaş, Avrupa şampiyonuİSTANBUL,(DHA)- MİLLİ 2025 Avrupa Halter Şampiyonası, Moldova'nın başkenti Kişinev'de başladı. Arena Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonada 42 ülkeden 185'i kadın, 333 sporcu katıldı. Şampiyonanın ilk gününde milli sporcular; 2 altın, 2 gümüş, 1 bronz olmak üzere 5 madalya kazandı. Kadınlar 45 kiloda Türkiye'yi temsil eden Cansu Bektaş koparmada 76 kilo ile gümüş, silkmede 90 kilo ile gümüş, toplamda 166 kilo ile altın madalya kazanarak Avrupa Şampiyonu oldu.

Aynı kiloda yarışan milli sporcu Gamze Altun ise koparmada 68 kilo ile beşinci sırada yer alırken, silkme 93 kilo ile altın, toplam 161 kilo ile bronz madalyanın sahibi oldu. Müsabakalar sonrasında sporculara madalyalarını Türkiye'nin Kişinev Büyükelçisi Uygar Mustafa Sertel ve Avrupa Halter Federasyonu (EWF) Başkanı Astrit Hasani verdi.