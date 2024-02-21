Zaferle bitti

Bulgaristan'da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nın son gününde sahne alan Fatmagül Çevik iki madalya birden kazanmayı başardı. Kadınlar +87 kiloda mücadele eden milli sporcu, silkmede 131 kilo kaldırarak Avrupa üçüncülüğü elde etti. Fatmagül, toplamda da 238 kiloya ulaştı ve Türkiye'ye ikinci bronz madalyasını getirmiş oldu. Milli halterci koparmada ise 107 kiloluk kaldırışıyla dördüncü sırada yer alarak madalyayı kıl payı kaçırdı. Avrupa Halter Şampiyonası'nda silkmede 151 kiloluk kaldırışıyla altın madalya kazanan Büyük Britanyalı Emily Campbell, toplamda da 263 kiloyla Avrupa şampiyonluğuna ulaşmayı başardı. Şampiyonanın son gününde iki madalya daha kazanan milli halterciler böylece 10'ar erkek ve kadın 20 sporcuyla katıldıkları Avrupa Halter Şampiyonası'nı toplamda 24 madalya ile tamamlamış oldu. Halter Milli Takımın madalya dağılımı ise şöyle oldu: 5 altın, 8 gümüş, 11 bronz.

BU ZAFER MİLLETİMİZİN

İki bronz madalya kazanan Fatmagül Çevik, "Çok gururluyum, bu madalyalar Türk milletinindir. Büyükler Avrupa Şampiyonası'na ilk kez katıldım, ilk madalyalarımı da çok şükür kazandım" ifadelerini kullandı.